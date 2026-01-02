VIDEO Evo kako je prošle godine izbjegnuta tragedija u Karlovcu: 'Konobarica je zapalila šank...'

Crans-Montana, luksuzno skijalište u Švicarskoj, 31. prosinca 2025. godine, pretvorilo se u mjesto tragedije. Požar koji je izbio tijekom novogodišnje proslave u popularnom baru Le Constellation, oduzeo je živote više od 40 osoba, dok je 115 ljudi ozlijeđeno, većina od njih teško.

Među žrtvama požara, većina su mladi ljudi u dobi između 15 i 25 godina. Zgrada bara Le Constellation teško je oštećena, a policija je odmah postavila ograde oko mjesta nesreće.

Slična tragedija se, na sreću, izbjegla u Karlovcu. Krajem ožujka u Caffe i Disco baru Monaco, došlo je do iznenadnog izgaranja i eksplozije boce na šanku. Prema informacijama koje je pružio vlasnik objekta, konobarica je, koristeći piće koje sadrži 80% alkohola, izazvala zapaljenje.

Požar je zahvatio šank i ozlijedio najmanje četiri osobe, od kojih su dvije zadobile teške opekotine. Ubrzo nakon nesreće, hitna pomoć i policija došli su na mjesto događaja, a ozlijeđene osobe su prevezene u bolnicu.

Policija je obavila očevid, a izvještaj je pokazao da su ozljede nastale zbog nestručnog rukovanja alkoholnim pićima prilikom pokušaja stvaranja efekta plamena na šanku.