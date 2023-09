VIDEO Filip Zavadlav pokušao otkazati i šestom odvjetniku: 'Samo nemoj ništa govoriti!'

Suđenje Filipu Zavadlavu na Županijskom sudu u Splitu nastavilo se u četvrtak, a na ročište su pozvani vještaci iz Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić" iz Zagreba. No, prije nego su vještaci stigli na red, Zavadlav je još jednom pokušao dati otkaz svom novom, šestom po redu odvjetniku, Toniju Vukičeviću koji mu je dodijeljen po službenoj dužnosti. Tražio je da ga zastupa Josip Giljanović kojega je već i opunomoćio.

- Mi smo se dogovorili da ne možemo više surađivati. Ne želim da me on brani, ja sam imenovao novog odvjetnika – obrazložio je Zavadlav, no predsjedavajuća sutkinja Višnja Strinić to ovoga puta nije dozvolila. Navela je kako je cijeli proces više puta odgađan zbog toga jer okrivljenik mijenja odvjetnike odbivši njegov zahtjev. Navela je kako sud na to ima pravo ako procijeni da je riječ o zlouporabi ovlaštenja te kako je riječ o predmetu hitne naravi zbog istražnog zatvora te se postupak mora hitno i završiti.

- Sud je dužan onemogućiti zloupotrebu prava, a po mišljenju suda, ovo je takav slučaj – navela je sutkinja Strinić odlučivši da će Vukičević zastupati Zavadlava do kraja postupka.

- Ne može me on zastupati protiv moje volje – obratio se sutkinji, a potom se okrenuo prema svom branitelju držeći govor djelomično usmjeren prema njemu, a djelomično sutkinji: 'Vi ništa nemojte raditi, ja ću sam sebe zastupati. Ja imam pravo braniti se sam. Nek on sjedi, nemam ništa protiv. Samo nemoj ništa govoriti'.



Podsjetimo, prije nego je predmet preuzeo Vukičević, Zavadlava je branilo još pet odvjetnika. Prvi je bio Branko Šerić, potom je imenovana Ivanka Šamija, Darko Stanić, Tadiša Milošević, a posljednja prije Vukičevića zastupala ga je Doris Košta.



Nakon što se situacija u sudnici primirila, pozvani su vještaci iz centra "Ivan Vučetić". Pitanja im je postavljao sam Zavadlav koji svom odvjetniku nije dozvoljavao da postavi unaprijed dogovorena pitanja. Najviše pitanja imao je za vještake balističare koje je ispitivao koliki je kapacitet spremnika, koja je razlika između dvokomponentne i trokomponentne čestice, koliko brzo se može isprazniti jedan spremnik, kako se šire čestice, na kojoj udaljenosti čestice mogu prijeći na osobu koja ne drži oružje, koliko se čestice zadržavaju na odjeći, kako se mogu skinuti s ruku i lica, čemu služi kundak, koliko je vremena potrebno da se rastavi automatska puška i još niz pitanja na koje su balističari odgovarali temeljito i strpljivo. Tražio je i da mu se vještaci balističari referiraju na devet spornih čahura pronađenih na mjestu zločina, no oni su ga demantirali rekavši da je pronađeno i njima dostavljeno 37 čahura te da su svi iz automatske puške, no da je riječ o devet različitih proizvođača streljiva.

Nakon svjedočenja vještaka, određena je pauza kako bi se pregledale snimke nadzornih kamera koje pokazuju kretanje Zavadlava tog 11. siječnja 2020. godine, kao i trenutak samog ubojstva na Šperunu. Prikazano je i 100-ak fotografija Filipa sa kalašnjikovom, kao i nekoliko snimki na kojima on uvježbava pucanje na pustoj livadi. S udaljenosti od oko 40 metara gađao je u bijelo obojenu bačvu na kojoj je nacrtana meta. Puštena je i audio snimka upućena njegovoj djevojci Mariji, stjuardesi iz Beograda.



- Marija, slabije se snalazim... Pokušao sam te poslušati oko nekih stvari, da se pomirim s materom i budem dobar. Bile su neke tučnjave... branio sam brata. Gledam da idem na brod, jako mi je stres, stres mi je Marija... Nije mi lako, stvarno sam htio ići da poradim na sebi, dosta mi je teško, sve moram sam Marija – plačnim glasom govori Zavadlav.

Prikazane su i video snimka u kojoj se također obraća Mariji.



- Marija, molim te... upozorila si me na vrime, a nisam čuo. Išao sam izigrat neke svoje filmove. Nije trebalo tako biti... ja sam na tebe mislio stalno – govori ridajući Filip. U istom stanju, potpuno van sebe od plača, obraća se Mariji i na drugoj snimci.



- Maka' sam sa Fejsa sve svoje priče, slomljen sam psihički skroz... Što je ovo... neće ovo dobro završiti, tako se namistilo – govori kroz suze.

Nakon što su snimke pregledane, sutkinja Strinić je odlučivala o predloženim izuzećima dokaza i prijedlozima za pozivanjem novih svjedoka od strane obrane. Sve navedeno je odbila. Suđenje se nastavlja u petak.