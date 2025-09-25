VIDEO Filmska scena s Krima: Ukrajinski dronovi zapalili ruske Antonove, mreže eksplodirale...

Ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) priopćila je u četvrtak da je u napadu dronovima na okupirani Krim uništila dva ruska transportna zrakoplova Antonov An-26 te dvije radarske postaje, prenosi Kyiv Independent. Kako navode, napad je dio šire kampanje usmjerene na uništavanje ruske vojne infrastrukture na poluotoku. Naveli su da su zapaljeni zrakoplovi, a pogođeni i radar za nadzor površine te obalna radarska stanica MR-10M1 Mys M1.

An-26 je transportni zrakoplov sovjetskog porijekla, namijenjen prijevozu do 40 vojnika ili oko 5,5 tona tereta na kraćim i srednjim udaljenostima. Obalne radarske postaje, poput pogođenog sustava, koriste se za rano upozorenje i nadzor ciljeva na površini mora.

- Kako dobro gore transportni zrakoplovi An-26 Moskovljana – pogledajte video! - objavio je HUR na društvenim mrežama.

Krim, koji je Rusija anektirala 2014. godine, ostaje ključna meta ukrajinskih napada. Posljednjih tjedana intenzivirane su operacije protiv vojnih objekata, uključujući zračne luke, skladišta i radarske sustave.

Istodobno, rusko ministarstvo obrane navodi da su ukrajinske snage prije četiri dana izvele napad dronovima na civilno područje Krima. Prema njihovim podacima, ubijene su dvije osobe, a 15 ih je ozlijeđeno.

Moskva taj događaj opisuje kao “unaprijed smišljeni teroristički napad na civilne mete”, a proruski mediji objavili su snimke uništene škole. Reuters navodi kako nije mogao neovisno potvrditi te navode.