NEMA OZLIJEĐENIH

Ukrajinci dronovima zapalili dva ruska naftna postrojenja

Piše HINA,
Foto: Ilustracija - Reuters

Ukrajina je izvela nove napade dronovima na rusku naftnu industriju, prouzročivši požare na nekoliko lokacija, rekli su u nedjelju regionalni dužnosnici, a prenosi agencija dpa

U regiji Nižnji Novgorod, guverner Gleb Nikitin rekao je na Telegramu da je odbijeno 30 ukrajinskih napada dronovima. Krhotine dronova izazvale su požare u dva pogona u vlasništvu naftne tvrtke Lukoil, rekao je. Oštećene su i stambene zgrade te pogon za proizvodnju toplinske i električne energije, a prijavljeni su i nestanci struje.

Prema prvim informacijama nije bilo ozlijeđenih.

U Lenjingradskoj regiji, koja graniči s gradom Sankt Peterburgom, koji se prije zvao Lenjingrad, luka Primorsk ponovno je bila meta napada, rekao je guverner Aleksandar Drozdenko na Telegramu. Ondje se zapalio naftovod, incident koji je guverner opisao kao "bezopasan". Ukupno je odbijeno 19 ukrajinskih napada dronovima, rekao je.

SLUŽBE NA TERENU Zbog ukrajinskog napada dijelovi Zaporiške oblasti pod ruskom okupacijom bez struje
Zbog ukrajinskog napada dijelovi Zaporiške oblasti pod ruskom okupacijom bez struje

Rusko ministarstvo obrane u Moskvi priopćilo je da je protuzračna obrana tijekom noći uništila 87 ukrajinskih dronova iznad ruskih ciljeva. Ukrajina je više puta ciljala ruske energetske objekte u svojoj obrambenoj borbi protiv invazije velikih razmjera koja traje više od četiri godine, navodi agencija dpa. Cilj Kijeva je smanjiti prihode Moskve od prodaje nafte i plina. Rusija financira svoje ratno gospodarstvo prihodima od izvoza energije.

RAT NE JENJAVA Rusi u napadima ubili četvero, među njima i 16-godišnjaka, a ozlijedili 13 ljudi
Rusi u napadima ubili četvero, među njima i 16-godišnjaka, a ozlijedili 13 ljudi

Ranije ovog mjeseca, Moskva je uvela novu zabranu izvoza benzina do kraja srpnja kako bi održala stabilnost cijena usred napetih uvjeta na energetskim tržištima.

Rusi u napadima ubili četvero, među njima i 16-godišnjaka, a ozlijedili 13 ljudi
RAT NE JENJAVA

Rusi u napadima ubili četvero, među njima i 16-godišnjaka, a ozlijedili 13 ljudi

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo izvijestilo je da je tijekom noći odbilo 260 od 286 dronova koje su ruske snage lansirale. Prijavljeno je jedanaest udara
Zelenski: 'Situacija na bojištu je 'najbolja' u zadnjih 10 mjeseci'
KIJEV ODBACIO RUSKU OFENZIVU

Zelenski: 'Situacija na bojištu je 'najbolja' u zadnjih 10 mjeseci'

Ukrajinski čelnik je rekao da je pozvao američke pregovarače da posjete Kijev tijekom virtualnog sastanka ranije ovog tjedna te da je čuo "pozitivne signale" u odgovoru na njegov prijedlog
VALOVI NAPADA NA UKRAJINU Rusi imaju novu taktiku i rute
LANSIRALI 400 DRONOVA

VALOVI NAPADA NA UKRAJINU Rusi imaju novu taktiku i rute

Velika ruska bombardiranja uzrokuju poremećaje diljem Ukrajine, jer se mnoge vladine institucije, usluge javnog prijevoza i poduzeća zatvaraju tijekom napada, koji nekad traje i satima

