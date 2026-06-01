IZRAEL PRIJETI UDARIMA

VIDEO Frustracija i bijes dok ljudi bježe iz dijelova Bejruta

Piše HINA,
Foto: Mohamed Azakir

Ranije je izraelski premijer Benjamin Netanyahu najavio odluku o napadu na južna predgrađa glavnog grada Libanona, što je među stanovnicima izazvalo zabrinutost i poremetilo svakodnevni život.

Pripadnici libanonske vojske raspoređeni su u ponedjeljak na ulazima u južna predgrađa Bejruta kako bi regulirali promet dok stanovnici u žurbi napuštaju to područje zbog straha od mogućih izraelskih napada. Ranije je izraelski premijer Benjamin Netanyahu najavio odluku o napadu na južna predgrađa glavnog grada Libanona, što je među stanovnicima izazvalo zabrinutost i poremetilo svakodnevni život.

"Žurimo se i dovodimo djecu iz škola na rubnim dijelovima grada kako bismo odmah otišli", rekao je za dpa Imad, stanovnik četvrti Bir al-Abed. Izrazio je frustraciju situacijom, istaknuvši da stanovnici više ne mogu podnositi stalne eskalacije sukoba.

Kritizirao je glavnog tajnika Hezbolaha Naema Kasema. 

"Vođe Hezbolaha skrivaju se, a narod plaća cijenu."

Prema navodima medija, nekoliko škola u Bejrutu pozvalo je roditelje da dođu po svoju djecu nakon izvješća da bi Izrael mogao gađati glavni grad.

"Škola mi je poslala poruku da dođem po djecu nakon izraelske odluke", rekla je Hiba, majka dvoje djece koja pohađaju privatnu školu u Bejrutu. 

Općina Haret Hreik, jedna od glavnih četvrti u južnim predgrađima Bejruta, kao mjeru opreza pozvala je sve javne i privatne škole da do daljnjega obustave nastavu.

Stanovnici su također izvijestili o dronovima koji su letjeli na maloj visini iznad južnih predgrađa Bejruta, dodatno pojačavajući napetost dok brojne obitelji napuštaju područje.

Ovi događaji uslijedili su dok vojni analitičari raspravljaju o posljedicama navodnog izraelskog zauzimanja tvrđave Beaufort na jugu Libanona.

Izraelski mediji prenijeli su izjave vojnih dužnosnika prema kojima kontrola nad tim strateškim uzvišenjem pruža prednost u promatranju i navođenju paljbe, ali sama po sebi vjerojatno neće promijeniti tijek sukoba.

