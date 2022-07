VIDEO General Križanec: 'Došlo je do propusta u najavi probnog leta. Odgovornost je na meni...'

Zagrepčane je u subotu nešto nakon 12 sati uznemiro glasan zvuk nalik eksploziji. Radilo se o probijanju zvučnog zida, no o tome MORH nije unaprijed obavijestio javnost.

O svemu se oglasio brigadni general Michael Križanec, zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koji je preuzeo odgovornost zbog neobavještavanja o probijanju zvučnog zida.

- Unaprijed nudim svoje isprike za današnji događaj koji se dogodio na području zapadne Slavonije, Bjelovarsko- Bilogorske i Krapinsko- Zagorske županije i u širem području grada Zagreba. Naime, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo je danas i jučer tijekom dana radilo određene radove na avionima MiG- 21 i velikim trudom i zalaganjem svih naših tehničara, mehaničara i pilota uspjeli smo jedan avion dovesti u stanje da ide na probni let - kazao je Križanec.

- Pokušali smo najaviti taj probni let kroz sustav, međutim došlo je do određenog propusta u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu te najava nije otišla na vrijeme. Ispričavam se svima koji su danas bili uznemireni, međutim molim ih i za razumijevanje, visoke su temperature, teško je raditi. Radili smo danas, raditi ćemo sve vikende i cijelo ljeto ako to bude potrebno ako to bude u interesu i cilju zaštite hrvatskog neba - poručio je.

- Moram reći da ministar obrane i načelnik glavnog stožera apsolutno nemaju veze s ovim, odgovornost je apsolutno na meni. Moji podređeni napravili su propust tako da nema potrebe politizirati ovaj događaj i molim sve medije da tako prenesu. Malo sam razočaran da do sada nismo imali propust da najavimo let, a prvim propustom dešava se halabuka. Još jednom iskrena isprika svim građanima Zagreba i ostalim gradovima i županijama. Teritorije je kakav je kao i avion i mi ne možemo to nigdje raditi nego tamo gdje radimo na način na koji radimo, pokušavajući umanjiti štetu i buku - rekao je general Križanec.

