VIDEO Glasnogovornik Vlade odgovorio Zoranu Milanoviću: 'Neka se on drži svojih jataka'

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa odlučilo da Marko Milić nije povrijedio Zakon o sprječavanju sukoba interesa dopisivanjem sa šefom Hrvatskih šuma oko zapošljavanja Nike Dujmovića u toj tvrtki. O svemu se danas oglasio i sam glasnogovornik Vlade, Marko Milić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 10:46 Ministri | Video: 24sata

- Nisam utjecao na zaposlenje Dujmovića. Svi trebamo izvlačiti pouke i biti oprezniji i ja ću to prihvatiti i izvući određene lekcije i pouke i biti odgovoran maksimalno u obnašanju svoje dužnosti. Ali, tu povlačimo jednu crtu razdjelnice. Nisam počinio nikakvo kazneno djelo, nisam ni na što utjecao niti sam mogao utjecati - kazao je Milić.

Povjerenstvo je kaznilo ministra hrvatskih branitelja Tomu Medveda jer u imovinskoj kartici nije prijavio 11 oranica, dva pašnjaka i dvije livade koje je stekao nasljeđivanjem. Kažnjen je s 600 eura.

- On je na putu za Senj pa nije mogao doći pred vas. Sasvim je očito da je riječ o nenamjernom propustu upisa, on je to naveo u očitovanju, on će postupiti po odluci Povjerenstva. Znamo svi da je Medved čovjek s visokim stupnjem integriteta - kazao je Milić.

Osvrnuo se i na izjavu predsjednika Zorana Milanovića koji je kazao da su neki zbog ovakvog postupka “završili iza rešetaka”.

- Neka se on drži svojih jataka i neka opravdava ili relativizira tuđe postupke, ne treba se puno osvrtati na ovo. On je jedan od političara koji pokazuje obrazac svog rada. Zazivati političkim neistomišljenicima hapšenja, pritiskati institucije koje bi trebale raditi neovisno… - rekao je Milić o predsjedniku i oporbenim političarima.

Komentirao je i to da nijedna žena nije nositeljica HDZ-ove liste ni u jednoj izbornoj jedinici.

- Smatram da naša stranka, a poznavajući modus operandi Plenkovića, itekako brine o adekvatnom položaju žena i u izvršnoj vlasti i u dužnostima koje obnašaju u HDZ-u. To će ostati naš pristup i dalje. Pričekajte još liste da se objave - rekao je.

- Morate gledati cjelinu. Ako uzmete samo nositelje, reći ćete nema nijedne žene… Nije baš tako. U protekla dva mandata jako smo vodili računa o tome. Prilično sam siguran da će ministrica Brnjac biti na listi u nekoj izbornoj jedinici, visoko pozicionirana, kao i brojne druge naše članice. Kad gledate cjelinu, vidjet će se da smo jako vodili računa o tome, pogotovo na europskoj razini - zaključio je Milić.