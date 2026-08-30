Iz policije su nam javili kako su dojavu zaprimili oko 15:20 te kako je vozilo bilo na parkingu, no vozač nije podigao ručnu
ZABORAVILI NA RUČNU
VIDEO Golf zaplivao u Cetini
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VW Golf danas je završio u rijeci Cetini kod Radmanovih Mlinica pokraj Omiša. Kako nam javlja naš čitatelj, automobil je neko vrijeme plutao, a zatim se nasukao uz obalu.
- Sigurno je neobičan dojam kada odjednom vidite kako je auto u rijeci. Nismo vidjeli trenutak kada je upao, ali uočili smo ga kako pluta, a onda se nasukao uz obalu. Kasnije je došla i vučna služba, nakon otprilike dva sata - govori nam čitatelj.
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Iz PU splitsko-dalmatinske javili su nam kako su dojavu zaprimili oko 15:20 te kako je vozilo bilo na parkingu, no vozač nije podigao ručnu. Vozilo se nakon toga polako odvezlo u Rijeku, a zatim ga je šlep služba izvukla.
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