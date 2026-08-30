VIDEO Golf zaplivao u Cetini

VW Golf danas je završio u rijeci Cetini kod Radmanovih Mlinica pokraj Omiša. Kako nam javlja naš čitatelj, automobil je neko vrijeme plutao, a zatim se nasukao uz obalu.

- Sigurno je neobičan dojam kada odjednom vidite kako je auto u rijeci. Nismo vidjeli trenutak kada je upao, ali uočili smo ga kako pluta, a onda se nasukao uz obalu. Kasnije je došla i vučna služba, nakon otprilike dva sata - govori nam čitatelj.

Pokretanje videa... VIDEO Auto upao u Cetinu | Video: Čitatelj 24sata

Iz PU splitsko-dalmatinske javili su nam kako su dojavu zaprimili oko 15:20 te kako je vozilo bilo na parkingu, no vozač nije podigao ručnu. Vozilo se nakon toga polako odvezlo u Rijeku, a zatim ga je šlep služba izvukla.