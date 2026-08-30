Obavijesti

News

Komentari 0
ZABORAVILI NA RUČNU

VIDEO Golf zaplivao u Cetini

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Golf zaplivao u Cetini
Foto: Čitatelj 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Iz policije su nam javili kako su dojavu zaprimili oko 15:20 te kako je vozilo bilo na parkingu, no vozač nije podigao ručnu

VW Golf danas je završio u rijeci Cetini kod Radmanovih Mlinica pokraj Omiša. Kako nam javlja naš čitatelj, automobil je neko vrijeme plutao, a zatim se nasukao uz obalu.

- Sigurno je neobičan dojam kada odjednom vidite kako je auto u rijeci. Nismo vidjeli trenutak kada je upao, ali uočili smo ga kako pluta, a onda se nasukao uz obalu. Kasnije je došla i vučna služba, nakon otprilike dva sata - govori nam čitatelj.

Pokretanje videa...

Auto upao u Cetinu VIDEO
Auto upao u Cetinu | Video: Čitatelj 24sata

Iz PU splitsko-dalmatinske javili su nam kako su dojavu zaprimili oko 15:20 te kako je vozilo bilo na parkingu, no vozač nije podigao ručnu. Vozilo se nakon toga polako odvezlo u Rijeku, a zatim ga je šlep služba izvukla. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Thompson pjeva Čavoglave, ori se 'ZDS' u Vukovaru: 'Oni koji je osporavaju, osporavaju i rat'
PRATITE UŽIVO

Thompson pjeva Čavoglave, ori se 'ZDS' u Vukovaru: 'Oni koji je osporavaju, osporavaju i rat'

Vukovar danas čeka veliki koncert Marka Perkovića Thompsona. U Gospodarskoj zoni očekuje se oko 100.000 ljudi, a pripremljeno je i 19 hektara terena za parking...
Vučić o Thompsonu: 'Dođe na granicu sa Srbijom i pjeva: Stići će vas naša ruka, bando četnici'
THOMPSON U VUKOVARU

Vučić o Thompsonu: 'Dođe na granicu sa Srbijom i pjeva: Stići će vas naša ruka, bando četnici'

Srbijanski predsjednik rekao je i da nema potrebe slati prosvjedne note zbog takvih poruka, navodeći da bi ih, kada bi se reagiralo na svako takvo ponašanje u Hrvatskoj, trebalo slati "barem 12 puta dnevno".
Sa 103 km/h uletio u kolodvor u Zagrebu. Poginulo je 155 ljudi: 'Kosti smo skupljali mjesecima'
NESREĆA IZ 1974.

Sa 103 km/h uletio u kolodvor u Zagrebu. Poginulo je 155 ljudi: 'Kosti smo skupljali mjesecima'

Brzi vlak na današnji dan prije 52 godine uletio je u zagrebački Glavni kolodvor brzinom od čak 103 kilometara na sat. Kompozicija od devet vagona nije mogla svladati skretnicu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026