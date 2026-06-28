Obavijesti

News

Komentari 8
NAPAD UKRAJINSKIM DRONOVIMA

VIDEO Gore rafinerije diljem Rusije, nestašica je goriva

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Gore rafinerije diljem Rusije, nestašica je goriva
Foto: X (Twitter)

Društvenim mrežama proširile su se snimke velikog plamena i gustog dima...

Ukrajinski dronovi napali su tijekom noći naftnu infrastrukturu u više ruskih regija, a izvješća govore o požarima u ključnim rafinerijama. Ovi napadi dio su šire i intenzivirane kampanje Kijeva koja gura ruski energetski sektor prema ozbiljnoj krizi, dok u zemlji raste zabrinutost zbog zaliha goriva.

U noći s četvrtka na petak, bespilotne letjelice izazvale su požar u rafineriji nafte u Slavjansku na Kubanu u regiji Krasnodar. Društvenim mrežama proširile su se snimke velikog plamena i gustog dima. Regionalni stožer, naime, potvrdio je da je požar izbio uslijed pada krhotina drona na postrojenje koje se smatra ključnim dobavljačem goriva za okupirani Krim. Gotovo istovremeno, zabilježen je i napad u Jaroslavljskoj oblasti, oko 250 kilometara sjeveroistočno od Moskve, gdje je guverner potvrdio ciljanje regije. Napadnuta je i kemijska tvornica Azot u Tuli, ključna za rusku proizvodnju eksploziva. Lokalno stanovništvo prijavilo je snažan miris amonijaka i nestanke struje, prenosi The Kyiv Independent.

Ovi udari samo su posljednji u nizu. Rusko ministarstvo obrane izvijestilo je o obaranju čak 660 ukrajinskih dronova u jednoj noći, što predstavlja jedan od najvećih napada dugog dometa od početka invazije. Dronovi su presretnuti iznad 13 regija. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je odobrio 40-dnevnu operaciju protiv ruskih ciljeva kako bi se "utjecalo na državu agresora". Cilj je jasan: oslabiti ruski ratni stroj udarima na njegovu žilu kucavicu - naftnu industriju, logistiku i vojne tvornice. Zelenski takve udare često naziva "ukrajinskim sankcijama", a provode ih tajne jedinice poput Prvog zasebnog centra za bespilotne sustave, koje djeluju duboko iza neprijateljskih linija.

Posljedice su sve vidljivije. Zbog učestalih napada, procjenjuje se da je više od 20 posto ukupnog ruskog rafinerijskog kapaciteta izvan pogona. To je dovelo do [najgore nestašice goriva u posljednjih nekoliko godina, a više od 20 regija uvelo je ograničenja u prodaji benzina i dizela. Na benzinskim postajama stvaraju se dugi redovi. Situacija je posebno teška na okupiranom Krimu, gdje su vlasti proglasile izvanredno stanje, uvele dodatne restrikcije struje i potpuno zabranile prodaju benzina građanima. Moskva je prisiljena premještati protuzračne sustave kako bi zaštitila ključne ciljeve poput glavnog grada i Putinove rezidencije, što potencijalno ostavlja druga industrijska postrojenja još ranjivijima na buduće napade.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
FOTO Pogledajte krš i lom u Zagrebu! Lokomotiva iskliznula i potpuno uništila jumbo-plakat
DRAMA U GAJNICAMA

FOTO Pogledajte krš i lom u Zagrebu! Lokomotiva iskliznula i potpuno uništila jumbo-plakat

U subotu oko 9.30 sati zagrebačkoj policiji stigla je dojava da je manevarska lokomotiva iskočila iz tračnica. Udarila je u obližnji jumbo-plakat, a u blizini se nalazi i pothodnik
DRAMA U ZAGREBU Lokomotiva iskočila iz tračnica i udarila u jumbo plakat: 'Umalo tragedija'
VIDEO

DRAMA U ZAGREBU Lokomotiva iskočila iz tračnica i udarila u jumbo plakat: 'Umalo tragedija'

Kako su nam potvrdili iz zagrebačke policije, oko 9.30 sati dobili su dojavu da je manevarska lokomotiva iskočila iz tračnica dok se kretala iz smjera zapada u smjeru istoka...
STRAVA U SPLITU Muškarcu (34) slomili lubanju, borili su mu se za život. Policija uhitila mladića
Nemile scene na turniru

STRAVA U SPLITU Muškarcu (34) slomili lubanju, borili su mu se za život. Policija uhitila mladića

Odveden je u bolnicu gdje je zadržan zbog težine zadobivenih ozljeda. Jedan mladić (24) je uhićen. U tijeku je kriminalističko istraživanje...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026