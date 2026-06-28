VIDEO Gore rafinerije diljem Rusije, nestašica je goriva

Ukrajinski dronovi napali su tijekom noći naftnu infrastrukturu u više ruskih regija, a izvješća govore o požarima u ključnim rafinerijama. Ovi napadi dio su šire i intenzivirane kampanje Kijeva koja gura ruski energetski sektor prema ozbiljnoj krizi, dok u zemlji raste zabrinutost zbog zaliha goriva.

U noći s četvrtka na petak, bespilotne letjelice izazvale su požar u rafineriji nafte u Slavjansku na Kubanu u regiji Krasnodar. Društvenim mrežama proširile su se snimke velikog plamena i gustog dima. Regionalni stožer, naime, potvrdio je da je požar izbio uslijed pada krhotina drona na postrojenje koje se smatra ključnim dobavljačem goriva za okupirani Krim. Gotovo istovremeno, zabilježen je i napad u Jaroslavljskoj oblasti, oko 250 kilometara sjeveroistočno od Moskve, gdje je guverner potvrdio ciljanje regije. Napadnuta je i kemijska tvornica Azot u Tuli, ključna za rusku proizvodnju eksploziva. Lokalno stanovništvo prijavilo je snažan miris amonijaka i nestanke struje, prenosi The Kyiv Independent.

Morning footage of the heavily damaged Slavyansk Oil Refinery. The scale of the destruction is striking. pic.twitter.com/BNDNKtGc3Y — Exilenova+ (@Exilenova_plus) June 28, 2026

Ovi udari samo su posljednji u nizu. Rusko ministarstvo obrane izvijestilo je o obaranju čak 660 ukrajinskih dronova u jednoj noći, što predstavlja jedan od najvećih napada dugog dometa od početka invazije. Dronovi su presretnuti iznad 13 regija. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je odobrio 40-dnevnu operaciju protiv ruskih ciljeva kako bi se "utjecalo na državu agresora". Cilj je jasan: oslabiti ruski ratni stroj udarima na njegovu žilu kucavicu - naftnu industriju, logistiku i vojne tvornice. Zelenski takve udare često naziva "ukrajinskim sankcijama", a provode ih tajne jedinice poput Prvog zasebnog centra za bespilotne sustave, koje djeluju duboko iza neprijateljskih linija.

🔥🛢️Russia's Slavyansk-EKO oil refinery in Slavyansk-on-Kuban has just come under attack. It has refining capacity of 5,2 million tonnes of crude oil per year pic.twitter.com/nhD5bREROq — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 27, 2026

Posljedice su sve vidljivije. Zbog učestalih napada, procjenjuje se da je više od 20 posto ukupnog ruskog rafinerijskog kapaciteta izvan pogona. To je dovelo do [najgore nestašice goriva u posljednjih nekoliko godina, a više od 20 regija uvelo je ograničenja u prodaji benzina i dizela. Na benzinskim postajama stvaraju se dugi redovi. Situacija je posebno teška na okupiranom Krimu, gdje su vlasti proglasile izvanredno stanje, uvele dodatne restrikcije struje i potpuno zabranile prodaju benzina građanima. Moskva je prisiljena premještati protuzračne sustave kako bi zaštitila ključne ciljeve poput glavnog grada i Putinove rezidencije, što potencijalno ostavlja druga industrijska postrojenja još ranjivijima na buduće napade.

*uz korištenje AI-ja