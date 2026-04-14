NA TERENU VIŠE OD 20 VATROGASACA
DRAMATIČNE SNIMKE Gore barake uz prugu u Osijeku! Blizu su cisterne INA-e: 'Miču vagone'
U blizini osječkog željezničkog kolodvora izbio je veliki požar barake. Iz Javne vatrogasne postrojbe Osijek doznajemo da je na terenu više od 20 vatrogasaca s ukupno sedam vozila, a u gašenju sudjeluju pripadnici JVP-a te dva dobrovoljna vatrogasna društva.
Situacija je bila kritična zbog blizine željezničkih kolosijeka, pa su hitno izmješteni vagoni kako bi se spriječilo širenje vatre.
- Baš jako gori i dimi se, vatrogasci su brzo stigli i gase vatru - rekao nam je čitatelj.
