Gori suho raslinje i trava u Vedrom polju kraj Benkovca. Požar gasi lokalni DVD Lišane Ostrovičke..
BUKTINJA
VIDEO Gori polje kod Benkovca. Rudić: 'Borimo se s više požara'
Čitanje članka: < 1 min
Buknuo je požar na području Lišana Ostrovačkih, potvrdio nam je u ponedjeljak županijski zapovjednik Matej Rudić. Dodao je da, iako je požar aktivan, nadaju se da će ga ubrzo staviti pod kontrolu.
- Gori suho raslinje i trava u Vedrom polju. Požar gasi DVD Lišane Ostrovičke. Trenutno imamo još požara u Galovcu i Benkovcu - dodao je zapovjednik Rudić.
