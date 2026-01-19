Obavijesti

BUKTINJA

VIDEO Gori polje kod Benkovca. Rudić: 'Borimo se s više požara'

VIDEO Gori polje kod Benkovca. Rudić: 'Borimo se s više požara'
Gori suho raslinje i trava u Vedrom polju kraj Benkovca. Požar gasi lokalni DVD Lišane Ostrovičke..

Buknuo je požar na području Lišana Ostrovačkih, potvrdio nam je u ponedjeljak županijski zapovjednik Matej Rudić. Dodao je da, iako je požar aktivan, nadaju se da će ga ubrzo staviti pod kontrolu.

- Gori suho raslinje i trava u Vedrom polju. Požar gasi DVD Lišane Ostrovičke. Trenutno imamo još požara u Galovcu i Benkovcu - dodao je zapovjednik Rudić.

