VIDEO Gori ruska rafinerija na Crnom moru: Ukrajinski dronovi izazvali požar, širi se gusti dim

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Gori ruska rafinerija na Crnom moru: Ukrajinski dronovi izazvali požar, širi se gusti dim
Foto: Reuters

Ukrajinski dronovi napali su rusku rafineriju nafte Tuapse na Crnom moru, uzrokujući požar, priopćile su vlasti u utorak

To je bio najnoviji u nizu ponovljenih napada dronovima u proteklih nekoliko tjedana na rafineriju u vlasništvu Rosnjefta i luku Tuapse, što je izazvalo izlijevanje nafte u more i požar čije je gašenje trajalo nekoliko dana.

Rafinerija, koja isporučuje naftne derivate uglavnom za izvoz, zaustavila je rad 16. travnja nakon napada dronom, rekli su izvori iz industrije.

Napad dronom izazvao požar u ruskoj rafineriji Tuapse, kažu vlasti 00:29
Napad dronom izazvao požar u ruskoj rafineriji Tuapse, kažu vlasti

Ukrajina je pojačala svoje napade na Rusiju od ožujka, budući da su mirovni pregovori pod posredovanjem SAD-a pauzirani, a Washington se uglavnom usredotočio na rat u Iranu. Rafinerija Tuapse ima godišnji proizvodni kapacitet od oko 12 milijuna metričkih tona, ili 240.000 barela dnevno, proizvodeći naftu, dizel, loživo ulje i vakuumsko plinsko ulje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 0
TRESE SE MOSKVA Ruski general zagrmio na Putina: 'Ili je Rusija jaka ili je više neće biti'
STRAH OD POBUNE

TRESE SE MOSKVA Ruski general zagrmio na Putina: 'Ili je Rusija jaka ili je više neće biti'

General Juri Balujevski rekao je da je došlo vrijeme da Putin “počne stvarno ratovati”. Balujevski je predlagao preventivne nuklearne udare na ruske neprijatelje
Njemački kancelar: 'Ukrajina će možda morati pristati na gubitak dijela teritorija'
O MIROVNIM PREGOVORIMA

Njemački kancelar: 'Ukrajina će možda morati pristati na gubitak dijela teritorija'

Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je u ponedjeljak da će Ukrajina možda morati pristati da dijelovi njezina teritorija ostanu izvan njezine kontrole u budućem mirovnom sporazumu s Rusijom, povezujući takve ustupke s izgledima zemlje za pridruživanje Europskoj uniji
Zapela ruska proljetna ofenziva. Od 2022. poginulo 214.000 ruskih vojnika!
KLAONICA

Zapela ruska proljetna ofenziva. Od 2022. poginulo 214.000 ruskih vojnika!

Potvrđeni broj poginulih sada uključuje više od 79.300 dobrovoljaca, 24.000 regrutiranih zatvorenika i 18.500 mobiliziranih vojnika

