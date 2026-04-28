VIDEO Gori ruska rafinerija na Crnom moru: Ukrajinski dronovi izazvali požar, širi se gusti dim

To je bio najnoviji u nizu ponovljenih napada dronovima u proteklih nekoliko tjedana na rafineriju u vlasništvu Rosnjefta i luku Tuapse, što je izazvalo izlijevanje nafte u more i požar čije je gašenje trajalo nekoliko dana.

Rafinerija, koja isporučuje naftne derivate uglavnom za izvoz, zaustavila je rad 16. travnja nakon napada dronom, rekli su izvori iz industrije.

Napad dronom izazvao požar u ruskoj rafineriji Tuapse, kažu vlasti

Ukrajina je pojačala svoje napade na Rusiju od ožujka, budući da su mirovni pregovori pod posredovanjem SAD-a pauzirani, a Washington se uglavnom usredotočio na rat u Iranu. Rafinerija Tuapse ima godišnji proizvodni kapacitet od oko 12 milijuna metričkih tona, ili 240.000 barela dnevno, proizvodeći naftu, dizel, loživo ulje i vakuumsko plinsko ulje.