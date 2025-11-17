Obavijesti

News

Komentari 1
ŠIRI SE GUSTI DIM

VIDEO Gori vrh zgrade Vjesnika u Zagrebu! Šest vozila na terenu

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Gori vrh zgrade Vjesnika u Zagrebu! Šest vozila na terenu
Foto: Čitatelj 24sata

Vatrogasci su na terenu s dva vatrogasna vlaka, što uključuje najmanje šest vatrogasnih vozila...

Na vrhu zgrade Vjesnika gori jedan ured. Požar je izbio u ponedjeljak iza 23 sata. Vidi se plamen i gusti crni dim, a vatrogasci su već na terenu - potvrdili su nam.

Vatrogasci su na terenu s dva vatrogasna vlaka, što uključuje najmanje šest vatrogasnih vozila. Kako doznajemo, požar je ugašen, ali vatrogasci ostaju dežurati. Sada slijedi odimljavanje zgrade i pregled prostora

PRESUDA Monstrumi dobili doživotni zatvor zbog ubojstva Hrvata Josipa Štroka (31) u Irskoj
Monstrumi dobili doživotni zatvor zbog ubojstva Hrvata Josipa Štroka (31) u Irskoj

- S vrha zgrade ide gust dim, plamen je velik. U okolnim kvartovima osjeti se dim - potvrdili su nam čitatelji. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Stiže ledeni kaos, evo gdje će u Hrvatskoj pasti najviše snijega
PRAVI UDAR ZIME

Stiže ledeni kaos, evo gdje će u Hrvatskoj pasti najviše snijega

U večernjim satima slijedi naglo zahlađenje, a past će i prvi snijeg
Ovo su braniteljice Vukovara na čelu Kolone sjećanja: 'Ponosne smo što još hodamo za žrtve'
HEROINE GRADA

Ovo su braniteljice Vukovara na čelu Kolone sjećanja: 'Ponosne smo što još hodamo za žrtve'

Na čelu Kolone sjećanja ove godine bit će žene koje su branile Vukovar. Bile su ratnice, medicinske sestre, liječnice. Ovo su njihove priče...
Ovo je djevojka (32) ubijena u BiH. Prijetio joj je: 'Pokušala je pobjeći od mlakonje bez kičme'
DETALJI STRAVIČNOG ZLOČINA

Ovo je djevojka (32) ubijena u BiH. Prijetio joj je: 'Pokušala je pobjeći od mlakonje bez kičme'

Bježala je od ubojice od autobusne stanice te je uspjela pobjeći u kafić gdje se skrila u toaletu i nazvala policiju. Ubojica ju je sustigao i ubio ju je. BiH mediji pišu da joj je i ranije prijetio. Nedavno je nabavio pištolj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025