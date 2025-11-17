VIDEO Gori vrh zgrade Vjesnika u Zagrebu! Šest vozila na terenu

Na vrhu zgrade Vjesnika gori jedan ured. Požar je izbio u ponedjeljak iza 23 sata. Vidi se plamen i gusti crni dim, a vatrogasci su već na terenu - potvrdili su nam.

Vatrogasci su na terenu s dva vatrogasna vlaka, što uključuje najmanje šest vatrogasnih vozila. Kako doznajemo, požar je ugašen, ali vatrogasci ostaju dežurati. Sada slijedi odimljavanje zgrade i pregled prostora

- S vrha zgrade ide gust dim, plamen je velik. U okolnim kvartovima osjeti se dim - potvrdili su nam čitatelji.