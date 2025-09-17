Obavijesti

News

POŽAR U ZAGREBU

VIDEO Gorjela garaža u Dubravi

Piše Marta Divjak,
Na teren su odmah upućene dodatne snage kako bi se požar što prije stavio pod kontrolu i spriječilo daljnje širenje

Zagrebački vatrogasci su u 13.38 sati zaprimili dojavu građana o požaru garaže u zagrebačkoj Dubravi. Dolaskom na mjesto događaja, vatrogasci vide da se radi o požaru na podestu iznad garaža na visini 1. kata, traži pomoć auto cisterne i visinskog vozila.

Na teren su odmah upućene dodatne snage kako bi se požar što prije stavio pod kontrolu i spriječilo daljnje širenje - doznajemo iz JVP-a Zagreb.

