VIDEO Gorjele kuće u Požegi, obitelj probudili vatra i dim

Požeška policija izvijestila je kako je u nedjelju nešto prije pet ujutro došlo do požara u Osječkoj ulici. Na, za sada, neutvrđeni način do požara je došlo na krovištima obiteljskih kuća u vlasništvu 36-godišnjaka i 69-godišnjaka.

Prema prvim informacijama, vatra je prvo zahvatila krovište objekta, nakon čega se proširila i na unutarnje prostorije kuće. Krovište je u potpunosti izgorjelo, dok su znatno oštećeni i dijelovi stambenog prostora, piše Požega.eu.

Kako se navodi, u jednom dijelu kuće živjela je obitelj koju su probudili dim, vatra i pucanje crijepa, a drugi dio objekta su uređivali te su radovili navodno bili pri samom kraju.

- U tijeku je gašenje nakon čega slijedi očevid i daljnje utvrđivanje svih okolnosti nastanka požara - objavila je policija.