Iz policije navode kako slijedi očevid i daljnje utvrđivanje svih okolnosti nastanka požara...
VIDEO Gorjele kuće u Požegi, obitelj probudili vatra i dim
Požeška policija izvijestila je kako je u nedjelju nešto prije pet ujutro došlo do požara u Osječkoj ulici. Na, za sada, neutvrđeni način do požara je došlo na krovištima obiteljskih kuća u vlasništvu 36-godišnjaka i 69-godišnjaka.
Prema prvim informacijama, vatra je prvo zahvatila krovište objekta, nakon čega se proširila i na unutarnje prostorije kuće. Krovište je u potpunosti izgorjelo, dok su znatno oštećeni i dijelovi stambenog prostora, piše Požega.eu.
Kako se navodi, u jednom dijelu kuće živjela je obitelj koju su probudili dim, vatra i pucanje crijepa, a drugi dio objekta su uređivali te su radovili navodno bili pri samom kraju.
- U tijeku je gašenje nakon čega slijedi očevid i daljnje utvrđivanje svih okolnosti nastanka požara - objavila je policija.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+