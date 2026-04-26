DRAMA U WASHINGTONU
VIDEO Gosti bježali u druge hotele: 'Vikali su 'dolje', izjurili smo kroz vrata za evakuaciju'
WASHINGTON - U trenucima nakon pucnjave zvaladalo je opsadno stanje oko hotela, javlja nam naša reporterka. Brojni helikopteri nadlijetali su cijeli dio grada, a jake policijske snage blokirale su cijelo područje. Dio ljudi koji je pobjegao s večere ispričao je kako su čuli zvuk poput pucnja te da su vikali 'dolje, dolje'. - Uspjeli smo izaći kroz vrata za evakuaciju - rekao nam je jedan od gostiju s večere.