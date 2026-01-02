VIDEO Govor predsjednice Meksika prekinule sirene zbog jakog potresa od 6,3 Richtera

Potres magnitude 6,3 u petak je pogodio južnu meksičku saveznu državu Guerrero, objavio je Njemački istraživački centar za geoznanosti (GFZ).

Pokretanje videa... 02:45 Govor predsjednice Meksika prekinule sirene zbog jakog potresa od 6,3 Richtera | Video: 24sata/Reuters

Prema njihovim podacima, podrhtavanje se dogodilo na dubini od 10 kilometara. Sami alarmi za potres oglasili su se usred jutarnje konferencije za medije, nakon čega je predsjednica mirno evakuirana iz dvorane zajedno s okupljenim novinarima.

Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum oglasila se putem platforme X te je nakon razgovora s guvernerkom države Guerrero izvijestila kako zasad nema dojava o ozbiljnijoj materijalnoj šteti. Također je potvrdila da šteta nije zabilježena ni u glavnom gradu, Mexico Cityju, piše Reuters.