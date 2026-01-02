Obavijesti

EVAKUIRALI SU JE

VIDEO Govor predsjednice Meksika prekinule sirene zbog jakog potresa od 6,3 Richtera

Foto: /REUTERS

Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum izvijestila je kako kako zasad nema dojava o ozbiljnijoj materijalnoj šteti. Također je potvrdila da šteta nije zabilježena ni u glavnom gradu, Mexico Cityju

Potres magnitude 6,3 u petak je pogodio južnu meksičku saveznu državu Guerrero, objavio je Njemački istraživački centar za geoznanosti (GFZ).

Govor predsjednice Meksika prekinule sirene zbog jakog potresa od 6,3 Richtera 02:45
Govor predsjednice Meksika prekinule sirene zbog jakog potresa od 6,3 Richtera | Video: 24sata/Reuters

Prema njihovim podacima, podrhtavanje se dogodilo na dubini od 10 kilometara. Sami alarmi za potres oglasili su se usred jutarnje konferencije za medije, nakon čega je predsjednica mirno evakuirana iz dvorane zajedno s okupljenim novinarima.

People wait outside their homes and buildings after an earthquake in Mexico City
Foto: HENRY ROMERO/REUTERS
People wait outside their homes and buildings after an earthquake in Mexico City
Foto: /REUTERS

Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum oglasila se putem platforme X te je nakon razgovora s guvernerkom države Guerrero izvijestila kako zasad nema dojava o ozbiljnijoj materijalnoj šteti. Također je potvrdila da šteta nije zabilježena ni u glavnom gradu, Mexico Cityju, piše Reuters.

