VIDEO Grmljavina i pljuskovi u Dalmaciji. Sutra se nastavlja pakleno vruće vrijeme...
Grmljavina i pljuskovi pogodili su u poslijepodnevnim satima područje u unatrašnjosti Dalmacije. Naime, za danas je, osim vrućine, bio najavljen uz jači razvoj oblaka i lokalno poneki pljusak.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
I sutra se nastavlja pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme u Hrvatskoj. U Dalmaciji povremeno umjerena naoblaka, a poslijepodne u njenoj unutrašnjosti postoji i mala vjerojatnost za poneki kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni.
Na Jadranu mjestimice umjerena bura, podno Velebita u prvom dijelu dana i jaka, poslijepodne slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak.
Najniža temperatura zraka većinom od 14 do 19, na Jadranu od 24 do 28 °C. Najviša dnevna između 34 i 38 °C, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
