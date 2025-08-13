VIDEO Grmljavina i pljuskovi u Dalmaciji. Sutra se nastavlja pakleno vruće vrijeme...

Grmljavina i pljuskovi pogodili su u poslijepodnevnim satima područje u unatrašnjosti Dalmacije. Naime, za danas je, osim vrućine, bio najavljen uz jači razvoj oblaka i lokalno poneki pljusak.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:17 Sinj uoči Velike gospe | Video: čitatelj/24sata

I sutra se nastavlja pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme u Hrvatskoj. U Dalmaciji povremeno umjerena naoblaka, a poslijepodne u njenoj unutrašnjosti postoji i mala vjerojatnost za poneki kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni.

Na Jadranu mjestimice umjerena bura, podno Velebita u prvom dijelu dana i jaka, poslijepodne slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak.

Foto: DHMZ

Najniža temperatura zraka većinom od 14 do 19, na Jadranu od 24 do 28 °C. Najviša dnevna između 34 i 38 °C, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.

