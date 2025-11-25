Sramota! Ovo je rekao Ante Sanader o inkluzivnu dodatku: Hvala Bogu, netko mora umrijet

Osobe s invaliditetom u Hrvatskoj čekaju i do godinu dana na rješenja o inkluzivnu dodatku, iako je zakonski rok 30 do 60 dana, zbog velikog broja neriješenih zahtjeva i preopterećenosti sustava nažalost neki korisnici inkluzivnog dodatka su do dobivanja rješenja preminuli.

- Inkluzivni dodatak? 100 tisuća ljudi je samo dobilo inkluzivni dodatak. Pa tko je to do sad napravio u povijesti države? I sad kad su to napravili, sad nisu još svi dobili, umro je netko. Pa hvala Bogu da netko mora umrijet, pa ne možemo, pa tko zna tko će od nas biti sutra živ - komentirao je na to HDZ-ov saborski zastupnik Ante Sanader.

Njegov komentar oštro je osudio zastupnik Nikola Grmoja. Kako kaže, taj inkluzivni dodatak neki su ljudi čekali i preko godinu dana, a na kraju čekajući ga i umrli.

- Evo čuli ste predsjednika kluba HDZ, Antu Sanadera, koji za ljude koji su čekali rješenje toga hoće li dobiti ili ne inkluzivni dodatak kaže, hvala Bogu da su umrli, netko mora umrijet. Ali ovdje se radi o tome da država ima rok od 30 do 60 dana da riješiti zapravo taj predmet, a ljudi su čekali, po godinu i više dana, i ovakav bezobziran pristup onih koji čine vlast u Republici Hrvatskoj. Ovo je predsjednik kluba HDZ-a, možda četvrti čovjek po političkoj moći u državi, poručuje građanima gdje je država ta koja je zakazala i probila rokove, hvala Bogu netko treba umrijeti. Skandalozno. - kazao je Grmoja u svojoj objavi na Facebooku.

Grmoja dodaje da umjesto isprike vlade zbog kašnjenja isplate inkluzivnog dodatka, građani dobiju 'ciničnu rečenicu koja razotkriva pravo lice vlasti': "Pa hvala Bogu da netko mora umrijeti."

Inkluzivni dodatak trebao je biti podrška osobama s invaliditetom, ali se pokazao kao obećanje na koje velik broj korisnika čeka dulje od godinu dana. Umjesto podrške u području socijalnih prava, pretvorio se u probleme s birokracijom, pa mnogi umru prije nego što dočekaju novčanu naknadu.

Inkluzivni dodatak je naknada koja se dodjeljuje osobama s poteškoćama ili invaliditetom kako bi im se olakšao život ili pokrili dodatni troškovi. Zakon o inkluzivnom dodatku je podijeljen na pet razina. Prva razina je namijenjena onima s najvećim poteškoćama i ima limit od 720 eura.

