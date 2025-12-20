Obavijesti

News

Komentari 3
EVAKUIRALI KUPCE

VIDEO Gusti dim u Zadru: Auto se zapalio u garaži Supernove

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Gusti dim u Zadru: Auto se zapalio u garaži Supernove
Foto: Čitatelj 24sata

Na teren su odmah po dojavi izašle vatrogasne postrojbe i policijski službenici koji osiguravaju mjesto događaja. Zbog dima velik broj posjetitelja i kupaca ubrzano napušta unutrašnjost trgovačkog centra.

U trgovačkom centru Supernova u Zadru izbio je požar na osobnom automobilu parkiranom u podzemnoj garaži. Gusta dimna zavjesa širi se kroz ventilacijske otvore, a vidljiva je i izvan samog objekta, piše 023.hr.

Pokretanje videa...

Požar u Supernovi 00:32
Požar u Supernovi | Video: Čitatelj 24sata

Na teren su odmah po dojavi izašle vatrogasne postrojbe i policijski službenici koji osiguravaju mjesto događaja. Zbog dima velik broj posjetitelja i kupaca ubrzano napušta unutrašnjost trgovačkog centra.

U tijeku je i hitna akcija uklanjanja vozila iz garaže kako bi se spriječilo širenje vatre i omogućio neometan pristup vatrogascima koji rade na sanaciji požarišta.

Foto: Čitatelj 24sata

Policija na terenu regulira promet koji je u potpunom zastoju te pokušava uvesti red na prilaznim cestama. Građanima se upućuje apel da se, radi vlastite sigurnosti, udalje od mjesta intervencije.

Posebno se upozorava okupljene da ne otežavaju rad hitnih službi približavanjem radi snimanja fotografija i videa mobitelima, što u ovakvim situacijama može biti iznimno opasno, navodi se.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Strašne snimke iz Klaićeve. Evo zašto petarde ne davati djeci: Ostali bez prstiju, šake, vida!
UZNEMIRUJUĆ SADRŽAJ

Strašne snimke iz Klaićeve. Evo zašto petarde ne davati djeci: Ostali bez prstiju, šake, vida!

Petarde su u Hrvatskoj zabranjene i građani ih ne bi smjeli ni posjedovati. Kazne su od 660 do 1990 eura. Upozoravamo da je sadržaj uznemirujuć...
Gripa 'eksplodirala', dvoje ljudi umrlo. Najviše zaraženih među djecom: 'Ima smisla cjepiti se'
BESPLATNO CJEPIVO DOSTUPNO SVIMA

Gripa 'eksplodirala', dvoje ljudi umrlo. Najviše zaraženih među djecom: 'Ima smisla cjepiti se'

Besplatno cjepivo sad je dostupno svima, a ne samo rizičnim skupinama
VIDEO Objavljeni Epsteinovi dosjei: Bill Clinton pozirao u haljini, oglasila se Bijela kuća...
NAKON TOLIKO ČEKANJA

VIDEO Objavljeni Epsteinovi dosjei: Bill Clinton pozirao u haljini, oglasila se Bijela kuća...

Američko ministarstvo pravosuđa je objavilo dio dokumenata povezanih s istragom o pokojnom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu. Još nije poznato je li riječ o potpunom ili djelomičnom objavljivanju dosjea koje posjeduje ministarstvo pravosuđa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025