VIDEO Gusti dim u Zadru: Auto se zapalio u garaži Supernove

U trgovačkom centru Supernova u Zadru izbio je požar na osobnom automobilu parkiranom u podzemnoj garaži. Gusta dimna zavjesa širi se kroz ventilacijske otvore, a vidljiva je i izvan samog objekta, piše 023.hr.

Pokretanje videa... 00:32 Požar u Supernovi | Video: Čitatelj 24sata

Na teren su odmah po dojavi izašle vatrogasne postrojbe i policijski službenici koji osiguravaju mjesto događaja. Zbog dima velik broj posjetitelja i kupaca ubrzano napušta unutrašnjost trgovačkog centra.

U tijeku je i hitna akcija uklanjanja vozila iz garaže kako bi se spriječilo širenje vatre i omogućio neometan pristup vatrogascima koji rade na sanaciji požarišta.

Foto: Čitatelj 24sata

Policija na terenu regulira promet koji je u potpunom zastoju te pokušava uvesti red na prilaznim cestama. Građanima se upućuje apel da se, radi vlastite sigurnosti, udalje od mjesta intervencije.

Posebno se upozorava okupljene da ne otežavaju rad hitnih službi približavanjem radi snimanja fotografija i videa mobitelima, što u ovakvim situacijama može biti iznimno opasno, navodi se.