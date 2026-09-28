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NEKI SU SE IPAK SNAŠLI

VIDEO Gužve diljem Zagreba: Ceste se 'crvene' od jutra...

Piše Ivan Štengl,
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VIDEO Gužve diljem Zagreba: Ceste se 'crvene' od jutra...
Foto: čitatelj 24sata/canva
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I dok se kolone sporo kreću gradom, neki su alternativu pronašli u Bajsovima...

Da su zagrebačke gužve dio svakodnevice građana uvjerio se svatko tko putuje kroz grad u jutarnjim satima. Jutros je povećanoj gužvi kumovao i štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga.

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Promet u Zagrebu na dan štrajka VIDEO
Promet u Zagrebu na dan štrajka | Video: 24sata Video

Ulice i prometnice diljem grada 'crvene' se od ranog jutra. I dok su oni s(p)retniji izbjegli gužvu, većina njih nije bila te sreće- Sudeći po Google Kartama, rijetko koji dio grada je bez gužve. 

POGLEDAJTE VIDEO:

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Zagreb na dan štrajka ZET-a VIDEO
Zagreb na dan štrajka ZET-a | Video: Luka Safundžić/24sata
Stanje u 7:20 |

I dok se kolone sporo kreću gradom, neki su alternativu pronašli u Bajsovima. Sudeći prema izjavama naših čitatelja, ali i reportera 24sata na terenu, sve ih je manje diljem grada. A kako dan odmiče, i ono malo što ih ima, ponestat će.

Sve nove informacije o štrajku čitajte ovdje

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Komentari 6
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