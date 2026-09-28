I dok se kolone sporo kreću gradom, neki su alternativu pronašli u Bajsovima...
VIDEO Gužve diljem Zagreba: Ceste se 'crvene' od jutra...
Da su zagrebačke gužve dio svakodnevice građana uvjerio se svatko tko putuje kroz grad u jutarnjim satima. Jutros je povećanoj gužvi kumovao i štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga.
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Ulice i prometnice diljem grada 'crvene' se od ranog jutra. I dok su oni s(p)retniji izbjegli gužvu, većina njih nije bila te sreće- Sudeći po Google Kartama, rijetko koji dio grada je bez gužve.
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I dok se kolone sporo kreću gradom, neki su alternativu pronašli u Bajsovima. Sudeći prema izjavama naših čitatelja, ali i reportera 24sata na terenu, sve ih je manje diljem grada. A kako dan odmiče, i ono malo što ih ima, ponestat će.
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