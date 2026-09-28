VIDEO Gužve diljem Zagreba: Ceste se 'crvene' od jutra...

Da su zagrebačke gužve dio svakodnevice građana uvjerio se svatko tko putuje kroz grad u jutarnjim satima. Jutros je povećanoj gužvi kumovao i štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga.

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Pokretanje videa... VIDEO Promet u Zagrebu na dan štrajka | Video: 24sata Video

Ulice i prometnice diljem grada 'crvene' se od ranog jutra. I dok su oni s(p)retniji izbjegli gužvu, većina njih nije bila te sreće- Sudeći po Google Kartama, rijetko koji dio grada je bez gužve.

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Pokretanje videa... VIDEO Zagreb na dan štrajka ZET-a | Video: Luka Safundžić/24sata

Stanje u 7:20 |

I dok se kolone sporo kreću gradom, neki su alternativu pronašli u Bajsovima. Sudeći prema izjavama naših čitatelja, ali i reportera 24sata na terenu, sve ih je manje diljem grada. A kako dan odmiče, i ono malo što ih ima, ponestat će.

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