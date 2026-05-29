VIDEO Habijan otkrio plan za najopasnije zatvorenike

Ministar Damir Habijan bio je gost podcasta Bobu Bob! Večernji TV-a. Otkrio je što je napravljeno u 13 dana od tragedije u Drnišu i smrti maturanta Luke Milovca. Ministar je potvrdio da je formirana radna skupina koja svakodnevno zasjeda i analizira promjene u Kaznenom zakonu, Zakonu o kaznenom postupku, Zakonu o izvršenju kazne zatvora i Zakonu o sudovima za mladež kao i o izradi potpuno novog zakona kojim bi se omogućio nadzor nad osuđenicima za najteža kaznena djela nakon odsluženja kazne.

- Dakle, ja sam svjestan da javnost i mediji očekuju reakciju odmah. Ali, opet moramo biti svjesni da se kod ovakvih izmjena zakona ipak ne može napraviti sve preko noći jer ćemo napraviti više štete nego koristi. Dakle, ova radna skupina, i doista im zahvaljujem na ovome što sada ovih pet dana rade, rade danonoćno - rekao je ministar.

Dodao je kako će napraviti posao koji su si zadali a to je da u roku deset dana predstave nacrt.

- Očekujem da postupci, odnosno da sami zakoni i zakonski prijedlozi idu po hitnom postupku i da do ljetne stanke oni budu na snazi, odnosno da se izglasaju u Hrvatskom saboru - rekao je ministar Habijan.