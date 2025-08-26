VIDEO Helikopter se srušio u jezero tijekom gašenja požara u Francuskoj: 'Posada se spasila'

U nedjelju, tijekom gašenja požara u zapadnoj Francuskoj, gotovo je došlo do tragedije kada se helikopter Morane 29 srušio u jezero Rosporden dok je pokušavao prikupiti vodu za gašenje požara. Na sreću, oba člana posade, pilot i vatrogasac, uspjeli su se spasiti i otplivati na sigurno bez ozljeda.

Vlasti u departmanu Finistère izvijestile su da su članovi posade, nakon što je letjelica srušena, uspješno napustili olupinu i sigurno preplivali do obale. Helikopter je bio na rutinskoj misiji gašenja požara i već je tijekom dana izveo 27 ispuštanja vode u pokušaju sprječavanja širenja požara prema naseljenim područjima u blizini Rospordena.

Prema snimci nesreće, problem je nastao tijekom pokušaja vađenja vode iz jezera, kada je rep helikoptera zalutao u vodu. Helikopter je nakratko uzletio, no počeo je nekontrolirano vrtjeti, što je dovelo do njegovog pada u jezero, gdje se raspao pri udaru.

Dužnosnici su pohvalili posadu zbog prisebnosti u izuzetno opasnoj situaciji, ističući visoke rizike s kojima se suočavaju operateri tijekom gašenja požara iz zraka. Pokrenuta je istraga koja će pokušati utvrditi uzrok nesreće. Nakon nesreće, operacije gašenja požara nastavile su se s drugom letjelicom.

Francuska se već mjesecima bori s velikim šumskim požarima, koji su uništili područja veća od Pariza. U požarima je poginula jedna osoba, dok je najmanje 13 osoba ozlijeđeno, među kojima i 11 vatrogasaca.