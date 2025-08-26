Obavijesti

News

Komentari 3
POGLEDAJTE SNIMKU

VIDEO Helikopter se srušio u jezero tijekom gašenja požara u Francuskoj: 'Posada se spasila'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Helikopter se srušio u jezero tijekom gašenja požara u Francuskoj: 'Posada se spasila'
Foto: screenshot/X

Prema snimci nesreće, problem je nastao tijekom pokušaja vađenja vode iz jezera, kada je rep helikoptera zalutao u vodu

U nedjelju, tijekom gašenja požara u zapadnoj Francuskoj, gotovo je došlo do tragedije kada se helikopter Morane 29 srušio u jezero Rosporden dok je pokušavao prikupiti vodu za gašenje požara. Na sreću, oba člana posade, pilot i vatrogasac, uspjeli su se spasiti i otplivati na sigurno bez ozljeda.

IMA VIŠE UGRIZA Šok u Istri: Poskok je izgrizao dječaka, bio je na respiratoru. 'Roditelji prvo mislili da je pao'
Šok u Istri: Poskok je izgrizao dječaka, bio je na respiratoru. 'Roditelji prvo mislili da je pao'

Vlasti u departmanu Finistère izvijestile su da su članovi posade, nakon što je letjelica srušena, uspješno napustili olupinu i sigurno preplivali do obale. Helikopter je bio na rutinskoj misiji gašenja požara i već je tijekom dana izveo 27 ispuštanja vode u pokušaju sprječavanja širenja požara prema naseljenim područjima u blizini Rospordena.

POGLEDAJTE VIDEO:

Prema snimci nesreće, problem je nastao tijekom pokušaja vađenja vode iz jezera, kada je rep helikoptera zalutao u vodu. Helikopter je nakratko uzletio, no počeo je nekontrolirano vrtjeti, što je dovelo do njegovog pada u jezero, gdje se raspao pri udaru.

Dužnosnici su pohvalili posadu zbog prisebnosti u izuzetno opasnoj situaciji, ističući visoke rizike s kojima se suočavaju operateri tijekom gašenja požara iz zraka. Pokrenuta je istraga koja će pokušati utvrditi uzrok nesreće. Nakon nesreće, operacije gašenja požara nastavile su se s drugom letjelicom.

PAD NA OTOKU WIGHTU Troje mrtvih Engleskoj: Srušio se helikopter tijekom obuke
Troje mrtvih Engleskoj: Srušio se helikopter tijekom obuke

Francuska se već mjesecima bori s velikim šumskim požarima, koji su uništili područja veća od Pariza. U požarima je poginula jedna osoba, dok je najmanje 13 osoba ozlijeđeno, među kojima i 11 vatrogasaca.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Žena koja se tukla sa ZET-ovcem na Kvatriću: Imam infekciju, išla sam po kapi. On me prvi napao
OGLASIO SE I ZET

Žena koja se tukla sa ZET-ovcem na Kvatriću: Imam infekciju, išla sam po kapi. On me prvi napao

Uputio mi je niz pogrdnih riječi, a potom me i udario nogom. Ja sam se ispričavala, ali on je bjesnio. To se vidi i na snimci s nadzorne kamere, tvrdi vozačica Range Rovera
Tata joj u Benkovcu napada kulturnjake, a ona za 24sata kaže: 'Pa što ako pjevam Cecu?'
INCIDENT U BENKOVCU

Tata joj u Benkovcu napada kulturnjake, a ona za 24sata kaže: 'Pa što ako pjevam Cecu?'

Podsjetimo, huligani su na festivalu u Benkovcu fizički napali novinarku Melitu Vrsaljko. Ona je napad snimila, a policija koja je tamo bila, prema njenim riječima, nije reagirala
FOTO Ovo je Shrek, atrakcija s Krka: 'Hrvat mi za njega nudio kuću, a Nizozemac 170.000 €...'
ZELENI KAMPER

FOTO Ovo je Shrek, atrakcija s Krka: 'Hrvat mi za njega nudio kuću, a Nizozemac 170.000 €...'

Ovog puta Shrek nije naziv za glavnog lika iz animiranog filma već za kampera koji je ovog ljeta bio prava atrakcija na Krku. Nekad crveni vatrogasni kamion datira još iz 1976. godine.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025