BiH traži pomoć EU za satelitsko snimanje poplavljenih područja

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine zatražilo je hitnu pomoć Europske unije za satelitsko snimanje područja Hercegovine zbog procjene rizika od poplava nakon obilnih padalina posljednjih dana.

U objavljenom priopćenju državno ministarstvo navodi kako se posebno ugroženim smatra područje gornjeg toka rijeke Neretve koje je potkraj 2024. bilo pogođeno tragičnim poplavama i klizištima.

Sjeverni dio Hercegovine bi trebao biti sniman putem Copernicus Emergency Management Service (EMS). Cilj je da se u što kraćem roku izvrši procjena utjecaja padalina na ugrožena područja te sačini procjena šteta. Dobiveni satelitski podaci omogućit će nadležnim institucijama preciznije planiranje i provođenje mjera zaštite i spašavanja, pojašnjava ministarstvo sigurnosti.

Suradnja s EU-om realizira se kroz Mehanizam civilne zaštite Europske unije, čija je Bosna i Hercegovina punopravna članica od 2022. godine, što omogućava bržu međunarodnu potporu u kriznim situacijama.

Ujesen 2024. godine obilne padavine izazvale su velike poplave i klizišta u sjevernoj Hercegovini i središnjoj Bosni kada je smrtno stradalo ukupno 27 osoba.

Najteže je bila pogođena općina Jablanica gdje je u poplavama i klizištima život izgubilo 19 ljudi.