SNJEŽNI GUŠTI U DALJU

VIDEO Hit snimka iz Slavonije: 'Čamac smo zavezali za BMW i vozili se njime po snijegu'

Piše Marta Divjak,
Foto: Čitatelj 24sata

Glavni akteri ove priče priznaju kako planiranja zapravo nije ni bilo, sve se dogodilo spontano

Dok se većina stanovnika istočne Slavonije ovih dana bavi čišćenjem snijega ispred svojih kuća, veselo društvo iz Dalja odlučilo je zimske radosti podići na potpuno novu razinu. Umjesto klasičnih sanjki, dečki su iz Dunava izvukli čamac, zavezali za automobil i "plovili" po snijegu. 

- Niti ne znam kako nam je to palo na pamet. Vozili smo se uz Dunav i sjetili smo se da imamo čamac koji smo privezali za auto. Vozili smo se naizmjence, sigurno sat vremena - smije se čitatelj koji nam je poslao snimku. Kako kaže, nisu se vozili brzo pa nitko nije ni ispao.

- Nismo divljali, vozili smo se toliko da nam bude zabavno. Poslije smo čamac vratili na vez - govori nam.

