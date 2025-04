VIDEO Hrvati u Marbelli: 'Prvo je nestalo struje, a onda ostalo. Grad je sada čudno prazan...'

Veliki energetski kolaps koji je pogodio u ponedjeljak Španjolsku i Portugal šokirao je i hrvatske turiste koji su trenutno tamo na odmoru. Zadranin koji je s društvom u Marbelli ispričao je za 24sata kako su iz grada došli oko 12.30 sati, taman u vrijeme kad je i sve 'puklo'.

- Nestalo je struje, vode, interneta, svega. Prvo su bile obavijesti da je riječ o cyber napadu, ali i da ne izlazimo iz kuće - ispr5ičao je.

- Sad prije pola sata došla je struja, pa smo izašli prošetati. Turistički dio koji je sinoć bio pun, sad je čudno prazan, tu su samo ljudi koji su nešto kupovali, ako je što ostalo - ali police u dućanu su prazne - ispričao nam je večeras.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:56 Nestašica u dućanima u Španjolskoj | Video: Čitatelj 24sata

- Mi nismo znali što se zapravo događa do prije pola sata kad smo u našim medijima sve pročitali. Inače, najluđe nam je bilo to što nam se sat na uređajima mjenjao sat naprijed, sat nazad i to što su nam govorili nemojte gledati u nebo - ispričao je Zadranin.

Kaos u Portugalu

Hrvatica koja se nalazi u Portugalu signala na mobitelu nije imala pola dana, došao je tek nakon 20 sati.

- Uspjela sam se čuti s obitelji u Lisabonu koji su rekli da je kaos, posebno u gradskom javnom prijevozu u smislu da su ostali dugo zatvoreni. Mi sutra putujemo s Azora za Lisabon, nismo baš ni uvjereni da ćemo uspjeti napustiti aerodrom i hoćemo li sletjeti u Lisabon. Veze su loše, uspjeli smo samo shvatiti da je bio neki požar u Francuskoj koji je napravio problem sa strujom, no, i ovdje je tijekom dana baš nije bilo nikakve komunikacije - ispričala nam je čitateljica.

Kolaps na Pirinejskom poluotoku

Španjolsko ministarstvo unutarnjih poslova u ponedjeljak je proglasilo izvanredno stanje nakon što je nestanak struje u cijeloj zemlji pogodio veći dio Pirenejskog poluotoka. Ministarstvo je dodalo da će se izvanredno stanje primjenjivati ​​u regijama koje to zatraže.

Do sada su Madrid, Andaluzija i Ekstremadura zatražile da središnja vlada preuzme javni red i druge funkcije.

Istodobno Reuters u ponedjeljak navečer javlja, pozivajući se na svjedoke, kako se opskrba električnom energijom ponovno uspostavlja u u raznim dijelovima središnjeg Madrida, nakon što je masovni nestanak struje pogodio veći dio Pirenejskog poluotoka i uzrokovao prekide u opskrbi od oko osam sati.

Portugalski mrežni operater REN objavio je u ponedjeljak da "nema informacija" da su masovni prekidi u opskrbi električnom energijom, koji su pogodili Pirenejski poluotok, uzrokovani kibernetičkim napadom.

Član uprave REN-a Joao Conceicao rekao je da postoji mogućnost da je do nestanka struje došlo zbog "vrlo velike oscilacije u električnim naponima, prvo u španjolskom sustavu, koja se potom proširila na portugalski".

"Mogao bi biti tisuću i jedan uzrok, prerano je za procijeniti", rekao je, dodavši da je REN u stalnom kontaktu sa Španjolskom.

Conceicao je rekao da se REN nada da će ponovno uspostaviti opskrbu strujom u drugom najvećem gradu u zemlji, Portu, u sljedeća dva sata, a u roku od pet ili šest sati u glavnom gradu Lisabonu.

"Da je do REN-a, zemlja bi se sutra probudila sa strujom, ali nažalost nije samo REN bitan", rekao je.

Opskrba strujom polako se uspostavlja, uzrok se istražuje

U španjolskim regijama Katalonija, Aragon, Baskija, Galicija, Asturija, Navarra, Kastilja i León, Ekstremadura i Andaluzija polako se vraća opskrba električnom energijom.

Španjolski premijer Pedro Sánchez pozvao je građane da ostanu mirni. „Iskusit ćemo neke kritične sate dok se ne vrati opskrba strujom“, rekao je u televizijskom obraćanju koje nije mogla vidjeti cijela javnost.

Sánchez je pozvao ljude da telefoniraju samo kratko i hitno te da koriste broj za hitne slučajeve samo kada je to apsolutno neophodno.

Vlada je u kontaktu s kraljevskom obitelji, parlamentarnim strankama, europskim partnerima i NATO-om, rekao je dodavši da je „prioritet osigurati povratak u normalu".

Prema novinama El País, koje su navele da bi moglo proći 10 sati da se nestanak struje potpuno završi, tijelo za kibernetičku sigurnost INCIBE istražuje incident i nije isključilo mogućnost kibernetičkog napada.

Međutim, po riječima predsjednika Europskog vijeća Antónija Coste trenutno nema naznaka da je uzrok kibernetički napad.

Novinari dpa-e iz Madrida i Barcelone izvijestili su da je nestanak struje pogodio oba najveća španjolska grada, a teniski turnir Madrid Open također je suspendiran.

Infrastruktura, telefonske mreže i promet bili su pogođeni, jer su se semafori ugasili, a liftovi zaglavili.

Španjolsko ministarstvo zdravstva izjavilo je da bolnice nisu toliko pogođene zahvaljujući rezervnim generatorima.

U Portugalu došlo je do nestanka struje u nekoliko područja, izvijestila je televizijska kuća RTP.

Španjolski Kanarski i Balearski otoci nisu pogođeni, dok je nestanak struje u susjednoj Andori trajao samo nekoliko sekundi prije nego što se mreža automatski ponovno spojila na francusku mrežu, rekao je operater FEDA u emisiji X.

Dijelovi francuske Baskije također su bili pogođeni kratko vrijeme prije nego što je opskrba strujom opet obnovljena.

Europska komisija objavila je da je u kontaktu sa španjolskim i portugalskim vlastima želeći utvrditi uzrok pada električne mreže. Na djelu su protokoli kako bi se uspostavilo ponovno funkcioniranje sustava, rekla je glasnogovornica EK.