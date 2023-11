VIDEO Hrvati vole kovanice! Do sada su vratili tek 27% kovanica kune, ovako se čuvaju u vojarni

Hrvatski građani do 31. listopada vratili su 87% novčanica kune, ali samo 25% kovanica! Građani još nisu vratili 4,85 milijardi kuna. Nakon povlačenja, kovanice kune se čuvaju u objektu u vojarni Croatia do proteka roka zamjene od tri godine. Novčanice su u trezorima Hrvatske narodne banke i tamo se uništavaju na sustavima za obradu novčanica koji broje svaki uništeni primjerak. Građani mogu gotov novac kune zamijeniti u bankama, Fini i HP-Hrvatskoj pošti do 31. prosinca 2023., a od 1. siječnja 2024. to će se moći samo u Hrvatskoj narodnoj banci, koja će trajno mijenjati novčanice kune, dok će se kovanice moći zamijeniti u roku od tri godine od dana uvođenja eura, odnosno najkasnije do 31. prosinca 2025.