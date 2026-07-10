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TUŽNA OBLJETNICA

VIDEO Hrvatski sabor minutom šutnje odao počast žrtvama genocida u Srebrenici

Piše HINA,
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VIDEO Hrvatski sabor minutom šutnje odao počast žrtvama genocida u Srebrenici
Foto: Saborska TV
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Minutom šutnje Hrvatski sabor u petak je odao počast žrtvama srebreničkog genocida u kojemu je prije 31 godinu vojska i policija bosanskih Srba ubila više od osam tisuća bošnjačkih muškaraca i dječaka, nakon pada enklave koja je bila pod zaštitom UN-a

"S obzirom na to da je danas jedna tužna obljetnica, radi se o genocidu u Srebrenici, pozivam vas da prije nego što počnemo s radom održimo minutu šutnje", pozvao je zastupnike potpredsjednik Sabora Mišel Jakšić. 

U srpnju 1995., u zaštićenoj zoni, koju je proglasilo Vijeće sigurnosti UN-a i koje su trebale štiti snage UN-a, vojska, policija i paravojne formacije bosanskih Srba počinile jedan od najvećih zločina od 2. svjetskog rata u Europi. 

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