VIDEO Hrvatski sabor minutom šutnje odao počast žrtvama genocida u Srebrenici

"S obzirom na to da je danas jedna tužna obljetnica, radi se o genocidu u Srebrenici, pozivam vas da prije nego što počnemo s radom održimo minutu šutnje", pozvao je zastupnike potpredsjednik Sabora Mišel Jakšić.

U srpnju 1995., u zaštićenoj zoni, koju je proglasilo Vijeće sigurnosti UN-a i koje su trebale štiti snage UN-a, vojska, policija i paravojne formacije bosanskih Srba počinile jedan od najvećih zločina od 2. svjetskog rata u Europi.