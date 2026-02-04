Obavijesti

News

Komentari 0
'OSOBNO SAM PROVJERIO...'

VIDEO Inspektor Vlajčić otišao u kontrolu dućana: Imao je i povećalo, evo što je gledao

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Inspektor Vlajčić otišao u kontrolu dućana: Imao je i povećalo, evo što je gledao
Foto: screenshot/x

Pravilnik o tržišnim standardima i utvrđivanju pravila o kontrolama usklađenosti s tržišnim standardima za sektor voća i povrća, određene prerađene proizvode od voća i povrća te sektor banana stupio je na snagu 1. siječnja

Admiral

Prošlo je mjesec dana otkako su stupila nova pravila prema kojima trgovci moraju uz cijene voća i povrća istaknuti i zemlju porijekla.

U kontrolu je stigao i ministar poljoprivrede David Vlajčić. On se u jednoj trgovini pojavio s povećalom u ruci kako bi posvjedočio drže li se trgovci novih pravila.

- Osobno sam provjerio kako u trgovinama sada izgleda označavanje zemlje podrijetla. Povećalo za sitna slova nije mi trebalo - napisao je uz video.

Povećao mu je ipak trebalo kako bi vidio šifru proizvoda na vagi.

- Pravilnik je stupio na snagu prvim danom ove godine, a građani su zadovoljni jer sada svjesnije donose odluke o kupnji - dodao je ministar.

INFLACIJA RASTE Provjerili smo cijene 28 artikala u pet zemalja regije! Hrvatska je najskuplja. Evo svih detalja
Provjerili smo cijene 28 artikala u pet zemalja regije! Hrvatska je najskuplja. Evo svih detalja

Inače, pravilnik o tržišnim standardima i utvrđivanju pravila o kontrolama usklađenosti s tržišnim standardima za sektor voća i povrća, određene prerađene proizvode od voća i povrća te sektor banana stupio je na snagu 1. siječnja. Propisuje da naziv zemlje porijekla mora biti iste boje i veličine kao i cijena.

Onim trgovcima koji se toga ne pridržavaju prijete kazne od 3980 do 6630 eura za pravne osobe, a odgovorna osoba uz to može biti kažnjena s dodatnih 660 do 1320 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Provjerite Eurojackpot rezultate
HRVATI BEZ SREĆE

Provjerite Eurojackpot rezultate

Ni u ovom kolu nije pogođen glavni zgoditak (5+2), kao ni dobitak 5+1. Dobitak 5+0 osvojilo je 7 igrača, a svaki od njih osvojio je iznos od 99.920,20 eura. Dobitak 4+2 pogodilo je 70 igrača, a pojedinačni iznos dobitka iznosi 5.768,50 eura.
120 policajaca u lovu na dilere. Prvi detalji akcije: Zaradili su milijune, prali lovu kroz stanove
OGLASIO SE USKOK

120 policajaca u lovu na dilere. Prvi detalji akcije: Zaradili su milijune, prali lovu kroz stanove

Tijekom jutra započela su uhićenja, a postupanja traju na području Policijske uprave zagrebačke, primorsko-goranske, ličko-senjske i zadarske gdje su u tijeku provođenja hitnih dokaznih radnji.
OTKRIVAMO Nestali kamioni kojima su dovozili smeće i skupi Mercedes S klase Monike Šincek
MULJAŽA U GOSPIĆU

OTKRIVAMO Nestali kamioni kojima su dovozili smeće i skupi Mercedes S klase Monike Šincek

Dok su Šinceki bili u zatvoru, nestali su kamioni i miješalice kojima su dovozili i zakapali otpad. Nema ni dva Mercedesa i BMW-a na koje je odvjetništvo upisalo mjere zbog naknade štete

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026