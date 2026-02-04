VIDEO Inspektor Vlajčić otišao u kontrolu dućana: Imao je i povećalo, evo što je gledao

Prošlo je mjesec dana otkako su stupila nova pravila prema kojima trgovci moraju uz cijene voća i povrća istaknuti i zemlju porijekla.

U kontrolu je stigao i ministar poljoprivrede David Vlajčić. On se u jednoj trgovini pojavio s povećalom u ruci kako bi posvjedočio drže li se trgovci novih pravila.

- Osobno sam provjerio kako u trgovinama sada izgleda označavanje zemlje podrijetla. Povećalo za sitna slova nije mi trebalo - napisao je uz video.

Povećao mu je ipak trebalo kako bi vidio šifru proizvoda na vagi.

- Pravilnik je stupio na snagu prvim danom ove godine, a građani su zadovoljni jer sada svjesnije donose odluke o kupnji - dodao je ministar.

Inače, pravilnik o tržišnim standardima i utvrđivanju pravila o kontrolama usklađenosti s tržišnim standardima za sektor voća i povrća, određene prerađene proizvode od voća i povrća te sektor banana stupio je na snagu 1. siječnja. Propisuje da naziv zemlje porijekla mora biti iste boje i veličine kao i cijena.

Onim trgovcima koji se toga ne pridržavaju prijete kazne od 3980 do 6630 eura za pravne osobe, a odgovorna osoba uz to može biti kažnjena s dodatnih 660 do 1320 eura.