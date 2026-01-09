Obavijesti

VIDEO Iran gori zbog velike gospodarske krize: 'Pad režima nije realan, ali nije ni nemoguć'

Piše Emirat Asipi,
Čitanje članka: 3 min
Foto: REUTERS/PROFIMEDIA

Tijekom demonstracija često se čuju slogani poput "Ne Gaza, ne Libanon, moj život za Iran", kojima prosvjednici izražavaju protivljenje iranskoj podršci militantnim skupinama u regiji

U Iranu se već gotovo dva tjedna odvijaju masovni protesti potaknuti teškom ekonomskom krizom, padom vrijednosti nacionalne valute i rastom životnih troškova, a vlasti su na nemire odgovorile pojačanim sigurnosnim mjerama te gotovo potpunim prekidom internetskih i telefonskih veza. Demonstracije su započele u Teheranu, a potom su se proširile na desetke gradova diljem zemlje, pri čemu su tisuće ljudi izašle na ulice unatoč upozorenjima vlasti i intervencijama sigurnosnih snaga.

