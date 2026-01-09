VIDEO Iran gori zbog velike gospodarske krize: 'Pad režima nije realan, ali nije ni nemoguć'

Tijekom demonstracija često se čuju slogani poput "Ne Gaza, ne Libanon, moj život za Iran", kojima prosvjednici izražavaju protivljenje iranskoj podršci militantnim skupinama u regiji
U Iranu se već gotovo dva tjedna odvijaju masovni protesti potaknuti teškom ekonomskom krizom, padom vrijednosti nacionalne valute i rastom životnih troškova, a vlasti su na nemire odgovorile pojačanim sigurnosnim mjerama te gotovo potpunim prekidom internetskih i telefonskih veza. Demonstracije su započele u Teheranu, a potom su se proširile na desetke gradova diljem zemlje, pri čemu su tisuće ljudi izašle na ulice unatoč upozorenjima vlasti i intervencijama sigurnosnih snaga.
