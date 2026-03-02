VIDEO Iran: Srušili smo američki F-15 u Kuvajtu. Pilot je preživio!

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke koje, prema tvrdnjama objavama, prikazuju rušenje američkog borbenog zrakoplova F-15 na području Kuvajta. Iran je objavio da su njegove snage oborile letjelicu, no zasad nema službene potvrde iz Washingtona.

Prema dostupnim informacijama, pilot se uspio katapultirati te je živ. Nakon prizemljenja pružena mu je pomoć, a zbrinula ga je skupina lokalnih stanovnika. Američke vlasti do trenutka objave nisu komentirale incident.

Napetosti na Bliskom istoku posljednjih dana dodatno su eskalirale, a zračni prostor iznad više zemalja regije u velikoj je mjeri pod vojnom kontrolom. Kuvajt, dugogodišnji saveznik Sjedinjenih Američkih Država, predstavlja jednu od ključnih logističkih točaka američke vojske u Perzijskom zaljevu.

U toj zemlji nalaze se važne američke vojne baze i skladišta opreme, dok kuvajtski zračni prostor redovito koriste američki i saveznički borbeni zrakoplovi tijekom operacija u Iraku, Siriji i širem području regije.

F-15 je američki višenamjenski borbeni avion četvrte generacije, razvijen 1970-ih godina, koji i dalje čini okosnicu američkog ratnog zrakoplovstva. Letjelica je poznata po sposobnosti ostvarivanja zračne nadmoći, velikoj brzini – većoj od 2,5 Macha – te snažnom naoružanju koje uključuje projektile zrak-zrak i precizno navođene bombe. Različite inačice ovog aviona u uporabi su i kod brojnih američkih saveznika, uključujući više zemalja Zaljeva.