Obavijesti

News

Komentari 1
EKSPLOZIJA I DIM

VIDEO Iranski dron pogodio hotel u regiji Kurdistan u Iraku

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Iranski dron pogodio hotel u regiji Kurdistan u Iraku
Foto: Screenshot/X

Američko veleposlanstvo u Bagdadu danas je ranije tijekom dana upozorilo kako bi militantne skupine povezane s Iranom mogle izvesti napade na hotele u Kurdistanu koje posjećuju stranci

Admiral

Iranski dron u petak je pogodio hotel Erbil Arjaan by Rotana u regiji Kurdistan u Iraku. Informaciju su potvrdili sigurnosni izvori, a novinari s terena izvijestili su o eksploziji i dimu koji se diže iznad zgrade u Erbilu, piše AFP. Američko veleposlanstvo u Bagdadu danas je ranije tijekom dana preko društvene mreže X upozorilo kako bi militantne skupine povezane s Iranom mogle izvesti napade na hotele u Kurdistanu koje posjećuju stranci.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ranije tijekom dana dronovima je pogođen kamp kurdistanske organizacije Habat, kurdske skupine sa sjedištem u autonomnoj iračkoj regiji Kurdistan. U dva napada dronovima ozlijeđene su dvije osobe.

Borci iz Habata rekli su kako ih je napad potpuno iznenadio, ali kako ne vjeruju da je dron lansiran iz Irana, već da su za napad odgovorne skupine u Iraku koje su povezane s Iranom. Dodali su također kako nisu bili u kontaktu s Amerikancima ni s Izraelcima te kako od njih nisu dobili potporu, ali spremni su za pokretanje kopnenih operacija.

S njima se nije složilo političko vodstvo u sjevernom Iraku. Naime, Nečirvan Barzani, predsjednik autonomne regije Kurdistan, poručio je kako Kurdistan neće sudjelovati ni u kakvom sukobu, kao ni u vojnoj eskalaciji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Žestoke optužbe iz SAD-a: 'Rusi su Irancima pomogli da gađaju naše vojnike. Šalju im snimke!'
IZ MINUTE U MINUTU

Žestoke optužbe iz SAD-a: 'Rusi su Irancima pomogli da gađaju naše vojnike. Šalju im snimke!'

Sedmi dan rata, sve su glasnije o aktivaciji iračkih Kurda koji bi mogli jurišati na Iran umjesto američke vojske. Trump već razmišlja o intervenciji na Kubi, a u Iranu poručuju da su spremni na invaziju
Zurovec: 'Možda će mi birači i zamjeriti, ali bitni su projekti. Dabro? Da, bio je to glup potez'
NOVI ČLAN VLADAJUĆE VEĆINE

Zurovec: 'Možda će mi birači i zamjeriti, ali bitni su projekti. Dabro? Da, bio je to glup potez'

Svi političari imaju pravo na mišljenje, ja se neću baviti nekonkretnim pričama, niti naslikavanjima i glupostima, to mene ne zanima. Mene zanimaju konkretni razgovori i projekti, rekao je Zurovec
Gotov je očevid tri tijela koja su pronašli u kući u Istri: Muškarac umro od unutarnjeg krvarenja?
RASPALA SE

Gotov je očevid tri tijela koja su pronašli u kući u Istri: Muškarac umro od unutarnjeg krvarenja?

Istarska policija intenzivno nastavlja rasvjetljavati sve okolnosti koje su dovele do smrti tri osobe u obiteljskoj kući u mjestu Filipini u Istri. Identitet im je i dalje nepoznat

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026