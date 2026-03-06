VIDEO Iranski dron pogodio hotel u regiji Kurdistan u Iraku

Iranski dron u petak je pogodio hotel Erbil Arjaan by Rotana u regiji Kurdistan u Iraku. Informaciju su potvrdili sigurnosni izvori, a novinari s terena izvijestili su o eksploziji i dimu koji se diže iznad zgrade u Erbilu, piše AFP. Američko veleposlanstvo u Bagdadu danas je ranije tijekom dana preko društvene mreže X upozorilo kako bi militantne skupine povezane s Iranom mogle izvesti napade na hotele u Kurdistanu koje posjećuju stranci.

Ranije tijekom dana dronovima je pogođen kamp kurdistanske organizacije Habat, kurdske skupine sa sjedištem u autonomnoj iračkoj regiji Kurdistan. U dva napada dronovima ozlijeđene su dvije osobe.

Borci iz Habata rekli su kako ih je napad potpuno iznenadio, ali kako ne vjeruju da je dron lansiran iz Irana, već da su za napad odgovorne skupine u Iraku koje su povezane s Iranom. Dodali su također kako nisu bili u kontaktu s Amerikancima ni s Izraelcima te kako od njih nisu dobili potporu, ali spremni su za pokretanje kopnenih operacija.

S njima se nije složilo političko vodstvo u sjevernom Iraku. Naime, Nečirvan Barzani, predsjednik autonomne regije Kurdistan, poručio je kako Kurdistan neće sudjelovati ni u kakvom sukobu, kao ni u vojnoj eskalaciji.