VIDEO Iranski voditelj se raspao čitajući vijest o smrti Hamneija

Ovako je izgledao trenutak kada je iranski voditelj jecao na državnoj televiziji dok je objavljivao smrt vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen u subotu.

„Bog je velik. Bog je velik. S dubokom tugom objavljujemo iranskoj naciji da je veliki ajatolah Ali Hamnei, vrhovni vođa Islamske revolucije, danas ubijen u zajedničkom zločinačkom napadu Sjedinjenih Država i cionističkog režima“, kaže voditelj prije nego što se slomi. Drugi ljudi se mogu čuti kako plaču izvan ekrana u studiju dok voditelj vijesti objavljuje Hamneijevu smrt naciji.

"Njegov dugogodišnji san o mučeništvu se ostvario", rekao je voditelj.

Službeno je proglašeno 40 dana žalosti u Iranu zbog smrti ajatolaha koji je zemljom vladao 37 godina. Na ulicama Teherana i drugih iranskih gradova ljudi su tugovali, ali drugi su i slavili zbog smrti čovjeka čiji su režim obilježili represija i nasilje prema njegovim protivnicima.