Obavijesti

News

Komentari 12
TUGA ZBOG AJATOLAHA

VIDEO Iranski voditelj se raspao čitajući vijest o smrti Hamneija

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Iranski voditelj se raspao čitajući vijest o smrti Hamneija
Foto: X

Njegov dugogodišnji san o mučeništvu se ostvario", rekao je voditelj. Službeno je proglašeno 40 dana žalosti u Iranu zbog smrti ajatolaha koji je zemljom vladao 37 godina.

Admiral

Ovako je izgledao trenutak kada je iranski voditelj jecao na državnoj televiziji dok je objavljivao smrt vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen u subotu.

„Bog je velik. Bog je velik. S dubokom tugom objavljujemo iranskoj naciji da je veliki ajatolah Ali Hamnei, vrhovni vođa Islamske revolucije, danas ubijen u zajedničkom zločinačkom napadu Sjedinjenih Država i cionističkog režima“, kaže voditelj prije nego što se slomi. Drugi ljudi se mogu čuti kako plaču izvan ekrana u studiju dok voditelj vijesti objavljuje Hamneijevu smrt naciji.

"Njegov dugogodišnji san o mučeništvu se ostvario", rekao je voditelj.

Službeno je proglašeno 40 dana žalosti u Iranu zbog smrti ajatolaha koji je zemljom vladao 37 godina. Na ulicama Teherana i drugih iranskih gradova ljudi su tugovali, ali drugi su i slavili zbog smrti čovjeka čiji su režim obilježili represija i nasilje prema njegovim protivnicima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
Trump: 'Ali Hamnei je mrtav!' Iran napao najluksuzniji hotel
IZ MINUTE U MINUTU:

Trump: 'Ali Hamnei je mrtav!' Iran napao najluksuzniji hotel

Izraelski ministar obrane Israel Katz rekao je da su u koordinaciji s Amerikom pokrenuti preventivni napad na vojne ciljeve u centru Teherana kako bi se neutralizirale prijetnje prema njegovoj zemlji. Iran je uzvratio
VIDEO Iran raketama napao Dubai. Hrvatica za 24sata: 'Ulice su prazne. Strah nas je'
ESKALACIJA

VIDEO Iran raketama napao Dubai. Hrvatica za 24sata: 'Ulice su prazne. Strah nas je'

Nakon jutrašnjeg napada, Iran je napao američke baze. Kasnije su raketama napali i Ujedinjene Arapske Emirate
Trump: Hamnei, jedan od najgorih ljudi u povijesti, je mrtav. Iranci, vratite si državu!
ŠAH MAT?

Trump: Hamnei, jedan od najgorih ljudi u povijesti, je mrtav. Iranci, vratite si državu!

Čujemo da se mnogi pripadnici njihove IRGC (Korpus čuvara islamske revolucije), vojske te drugih sigurnosnih i policijskih snaga više ne žele boriti i traže imunitet od nas

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026