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ZETOVCI ŠTRAJKAJU

VIDEO Ivan i danas besplatno vozi ljude do Rebra: 'Pa ljudi moraju moći doći do bolnica...'

Piše Veronika Miloševski,
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VIDEO Ivan i danas besplatno vozi ljude do Rebra: 'Pa ljudi moraju moći doći do bolnica...'
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Zagreb: Ivan Kaspret danas besplatno vozi ljude od Borongaja do Rebra | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Glavni motiv za pokretanje ove akcije bio je očigledan propust Zagrebačkog električnog tramvaja. Uočio je kako ZET nije osigurao nikakve zamjenske linije koje bi povezivale stanice s bolnicom

U trenucima kada zakazuje javni gradski prijevoz, građanska solidarnost preuzima glavnu ulogu, a kako jučer ZET-ovi busevi nisu vozili prema zagrebačkim bolnicama, Ivan Kaspret odlučio je uzeti stvar u svoje ruke i pomoći pacijentima kako bi na vrijeme stigli do liječnika. Prethodnog su dana tako vozili na relaciji iz Dubrave prema tamošnjoj Kliničkoj bolnici, a danas su promijenili plan.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zagreb: Ivan Kaspret danas besplatno vozi ljude od Borongaja do Rebra VIDEO
Zagreb: Ivan Kaspret danas besplatno vozi ljude od Borongaja do Rebra | Video: 24sata/pixsell

Tijekom dana dobili su informaciju da na drugoj lokaciji postoji znatno veća potreba i zbog toga trenutačno voze na liniji koja spaja Borongaj i Klinički bolnički centar Zagreb.

Zagreb: Ivan Kaspret danas besplatno vozi ljude od Borongaja do Rebra
Zagreb: Ivan Kaspret danas besplatno vozi ljude od Borongaja do Rebra | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

​- Jučer smo vozili iz Dubrave do KB Dubrava i nove bolnice, ali su nam javili da je ovdje veća potreba jer je ovdje više putnika, pa smo danas na ovoj liniji - potvrdio je Kaspret.

Zagreb: Ivan Kaspret danas besplatno vozi ljude od Borongaja do Rebra
Zagreb: Ivan Kaspret danas besplatno vozi ljude od Borongaja do Rebra | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

​- Počeo sam voziti jer sam vidio da ZET nije osigurao autobuse koji bi povezivali ove stanice i bolnice, a smatram kako ljudi moraju doći do njih. Ljudima mora biti omogućeno da dođu do bolnice - pojasnio je Kaspret svoje motive za vožnju na spomenutim linijama.

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