VIDEO Ivica Lovrić o Bandiću, Hipodromu i Tomaševiću: 'Na 20 mojih projekata rezao je vrpcu'

U izbornoj emisiji 24sata gost je bio Ivica Lovrić, kandidat za gradonačelnika Zagreba stranke Plavi grad, koji na izbore izlazi uz podršku BUZ-a. Donosimo ključne naglaske...

POGLEDAJTE VIDEO

Godinama ste bili u vrhu zagrebačke uprave pod Milanom Bandićem. Mnogi vas i dalje percipiraju kao "Bandićeva čovjeka". Smatrate li to političkim teretom ili prednošću?

Bio sam 12 godina pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, od rujna 2009. do lipnja 2021. Sve što sam u to vrijeme radio mislim da mi je veliki plus, jer napravljeni su veliki iskoraci i puno toga dobroga. Posebno bih spomenuo obnovu nakon potresa, gdje smo u pola godine obnovili 162 zagrebačke škole i vrtića. Ako govorimo o mojem radu, jako sam ponosan na njega i volio bih da me se promatra kroz tu prizmu. Kad je u pitanju vođenje Grada, i to 21 godinu gradonačelnika Bandića, o tome se može razgovarati, ali ja sam kandidat Plavoga grada i Blok umirovljenici zajedno, a nisam kandidat onoga stila kako se Grad vodio tu 21 godinu.

Hoćete li dio njegove politike nastaviti, ali prilagoditi svojem stilu?

Kad govorimo o 21 godini vladanja Milana Bandića, sasvim sigurno da je u tom vremenu bilo propusta i da ima stvari koje su trebale izgledati drukčije. Ne mislim da bi se ova kampanja trebala lomiti oko toga. Milana Bandića više nema na političkoj sceni. Imam iskustva i znam što i kako treba napraviti. Bitno da znamo kako ovaj Zagreb treba ići naprijed i kako ga treba pokrenuti nakon ove četiri godine, najblaže rečeno, zastoja.

Koji je glavni motiv za kandidaturu? Po čemu se razlikujete od protukandidata?

Moj glavni motiv je u biti lošije upravljanje gradom. Iskreno, da se vratimo četiri godine, nisam imao namjeru baviti se politikom, ali već nakon pola godine, kad sam vidio kako Tomašević vodi Grad te šteti Zagrebu i Zagrepčanima, to me potaknulo na promišljanje, pa i na angažman. Došli smo na ideju prvi put osnovati lokalnu zagrebačku stranku. Okupili smo u njoj one Zagrepčane kojima je stalo do Zagreba, koji su se dokazali i potvrdili u svojim profesijama, a nisu se nikad bavili politikom. Možda je to pomalo naivno, ali zasad daje rezultate i svježinu na zagrebačkoj političkoj sceni jer okupljamo ljude i želimo da na pozicijama upravljanja budu oni kojima je Zagreb na prvome mjestu, a ne bavljenje politikom.

Jeste li radili ankete, kako stojite?

Sustavno pratimo raspoloženje birača, radimo ankete i vrlo smo zadovoljni.

Da su danas izbori, uvjereni smo da bismo Tomašević i ja bili u drugom krugu, ali i da ga u toj bitki pobjeđujem. Što se liste tiče, očekujemo participiranje u Gradskoj skupštini. Možda će lista dobiti nešto manje glasova nego ja kao kandidat, ali ćemo imati ozbiljnu zastupljenost.

Više puta ocijenili ste mandat Tomislava Tomaševića kao loš, čak ste tvrdili i da je koruptivan. Podnijeli ste sedam kaznenih prijava. Što mu najviše zamjerate?

Puno toga zamjeram Tomaševiću. Zagreb i Zagrepčani nisu mu na prvome mjestu. Ako želi nešto promijeniti u gradu, onda su to prvenstveno ideološke promjene. Zamjeram mu isključivost prema svima koji ne misle kao on. Zamjeram mu i tu jednu koruptivnu hobotnicu koju je razvio, i to pod krinkom mi smo jedini pošteni i zato sam dosad podnio sedam kaznenih prijava, a bit će ih još. Oni su sebi i svojim udrugama dali milijune i milijune eura svake godine bez nekih posebnih opravdanja. To je nezapamćeno. Neke od tih udruga su osnovane prije dvije, tri godine. Da ne govorim o građevinskim projektima koji se uglavnom naplaćuju dvostruko pa do ovoga skandala na Hipodromu. Imamo situacije i u Zagrebačkim cestama, na Velesajmu, Zrinjevcu... Znam da se u nekima od tih tvrtki provode istrage i te rezultate ćemo mi vidjeti prije ili kasnije.

Za aferu Hipodrom i slučaj Kekin kaže aktualni gradonačelnik da je jedini cilj naštetiti im. Koliko je realno da ga ove afere ugroze jer, prema anketama, prvi je izbor Zagrepčana?

On je još izbor jednog dijela Zagrepčana. Meni je frapantno da su svi možemovci s Tomaševićem na čelu umislili da mogu raditi što god hoće i da zakoni za njih ne vrijede. Demokracija počiva na zakonima i procedurama, a to njima ništa ne znači i zato su izgubili brojne sporove na Visokom upravnom sudu, jer je Skupština poznata po tome da donosi nezakonite odluke. Od mjere roditelj odgojitelj, najma stanova pa do odluka o gospodarenja otpadom. Da je Vlada bila malo revna, trebala je raspustiti Gradsku skupštinu što smo mi predlagali. Ako Skupština, odnosno predstavničko tijelo, donosi više nezakonitih odluka, onda je Vlada treba raspustiti.

Što mislite zašto vas Plenković nije poslušao?

Ne znam, to trebate njega pitati.

Jeste li ga vi pitali?

Ne, nisam ni neformalno pitao, ali smo slali prijedloge. Međutim, ono što je frapantno kod možemovaca jest da se ponašaju kao revolucionari koji su zgrabili vlasti i misle da mogu raditi što hoće. Mi ipak živimo u Europskoj uniji u 21. stoljeću u demokraciji, koliko god bili nezadovoljni razinom demokratičnosti.

Vratimo se na aferu Hipodrom. Tomašević na prozivke da je nemoguće da nije znao za neplansko trošenje uzvraća kako to govore oni koji očito ne razumiju kako sustav funkcionira. Kako to komentirate?

Ta je ustanova bila u mojoj nadležnosti 12 godina. Ona ima svoj godišnji financijski plan i ako se odjednom pojavi neki izvanredni trošak od 20 milijuna kuna, ustanova ga može namiriti samo iz gradskog proračuna. Da bi dobila taj novac, odluku o tome mora donijeti gradonačelnik. E, sad, Tomašević ili nije radio svoj posao pa je ovlasti prenio na nekog drugog ili je sudjelovao u tome i sad laže. I u jednom i u drugom slučaju je u krivu.

Zanima me što je Tomašević u mandatu dobro učinio?

Na dvadesetak mojih projekata presjekao je vrpce. Kad postanem gradonačelnik, zvat ću ga i dalje da mi reže vrpce jer to je jedino što je činio dobro. Doduše, on je te projekte usporio i završio ih s dvije do tri godine zakašnjenja, ali ih je ipak završio.

Dođete li u poziciju vladati Zagrebom, koje su ključne stvari koje odmah planirate ukinuti?

Doslovno do 2. lipnja vratit ćemo ponovno ured za poljoprivredu, ukinuti plave vrećice, blokovsko parkiranje, maknuti tisuće stupića, vratiti treći trak u Prilazu Gjure Deželića, vratiti promet u zatvoreni dio Masarykove, Draškovićeve i stare Vlaške. Uvest ćemo besplatan javni prijevoz, uvest ćemo besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje za sve zagrebačke umirovljenike, vrtići će biti besplatni, uvesti model pomoći obiteljima čija djeca ne idu u vrtić od 500 eura po djetetu, u mandatu pokrenuti gradnju 5000 stanova, riješiti problem prometa, gospodarenja otpadom...

Koji je vaš plan za rješavanje otpada? Zatvaranje Jakuševca?

Dolaskom Tomaševića na vlast stvorili su se preduvjeti za zatvaranje Jakuševca. Dočekala ga je građevinska dozvola za sortirnicu na Žitnjaku i građevinska dozvola za kompostanu u Novskoj. Vlada je osigurala i europska sredstva za ta dva projekta. On u četiri godine nije napravio ništa i izgubljene su četiri godine. On ne samo da nije zatvorio Jakuševac, nego ga je nestručnim i nezakonitim odlaganjem razorio. Imamo golemu milijunsku štetu. Moj plan je u prvih 18 mjeseci imati sagrađenu sortirnicu i kompostanu, a do kraja mandata jedno termokemijsko postrojenje za obradu otpada koje nema dimnjaka i emisije štetnih plinova koje proizvodi vodik kao energent. Praktički sve ono što neće ići u sortirnicu i kompostanu možete po najsuvremenijoj tehnologiji obraditi bez utjecaja na okoliš. Ovako megalomanski Centar za gospodarenje otpadom na Resniku je bespotreban. Njega graditi nećemo. Neću reći da su tamo podzemne vode, da se ne smije graditi novo odlagalište, a kamoli spalionica i sve ostalo. Mislim da ni Tomašević ne misli ozbiljno graditi jer on za to nije sposoban. To je njemu predizborni trik, samo da obeća kao što je obećao zatvaranje Jakuševca i niza drugih stvari.