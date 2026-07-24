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BOBU BOB! BY IGOR BOBIĆ

VIDEO Ivo Josipović: Ustaška zmija plazi sve više!

Piše 24sata,
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VIDEO Ivo Josipović: Ustaška zmija plazi sve više!
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Foto: Večernji TV
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Josipović vidi neke sličnosti s onim što se događa danas na relaciji Plenković-Milanović s vremenom kada je on bio predsjednik, a Milanović premijer...

Gost podcasta Bobu Bob! Večernji TV-a bio je bivši predsjednik Republike Ivo Josipović. Komentirao je najnoviji sukob premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića oko odlaska na vojni mimohod u Pariz. Kaže da je ministar obrane mogao predložiti odlazak u Pariz, ali ta odluka nije konačna jer predsjednikova naredba ima primat. Josipović osobno kaže da bi dopustio vojsci odlazak, a vjerojatno bi i sam otišao, no poštuje Milanovićevu drukčiju odluku. Smatra i da načelnik Glavnog stožera genral Tihomir Kundid izvršenjem zapovijedi nije prekršio zakon te da ne smije i ne može biti zbog toga sankcioniran umirovljenjem...

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Josipović vidi neke sličnosti s onim što se događa danas na relaciji Plenković-Milanović s vremenom kada je on bio predsjednik,a Milanović premijer te otkriva da je prijetnjom odlaska na Ustavni sud spriječio smanjenje ustavnih ovlasti. Zbog svega je predlagao promjene Ustava da bi se riješile nedoumice, prenosi Večernji list. 

A što su sve razgovarali, pogledajte ovdje:

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