Obavještavamo građane da je zatvorena cesta D58 od Segeta Donjeg do Segeta Gornjeg. U tijeku je gašenje požara, objvili su iz policije
U SEGETU GORNJEM
VIDEO Izbio je veliki požar kraj Trogira, blokirana je i cesta
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Velikli požar izbio je u subotu oko 15 sati izbio na području Segeta. Na terenu su sve vatrogasne snage s tog područja, a podignuti su i kanaderi. U akciju je uključena i policija koja je zatvorila cestu.
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- Obavještavamo građane da je zatvorena cesta D58 od Segeta Donjeg do Segeta Gornjeg. U tijeku je gašenje požara - objavili su iz policije.
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