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BUKTINJA U ZADARSKOJ ŽUPANIJI

VIDEO IZBIO NOVI POŽAR Gori kraj Žerave i Ninskih Stanova

Piše Ivan Hruškovec,
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VIDEO IZBIO NOVI POŽAR Gori kraj Žerave i Ninskih Stanova
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Foto: Čitatelj 24sata
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U gašenje su uključene zemaljske ekipe, a zbog širenja vatre angažiran je i Air Tractor koji pomaže vatrogascima iz zraka.

Požar otvorenog prostora izbio je na području između Ninskih Stanova i Žerave, zbog čega su na teren upućene raspoložive vatrogasne snage.

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Požar kod Zadra VIDEO
Požar kod Zadra | Video: čitatelj/24sata

U gašenje su uključene zemaljske ekipe, a zbog širenja vatre angažiran je i Air Tractor koji pomaže vatrogascima iz zraka.

– U tijeku je gašenje, a u pomoć je stigao i Air Tractor – potvrdio je županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić za Zadarski list.

Vatrogasci nastoje staviti požarište pod nadzor i spriječiti daljnje širenje vatre. Zasad nema dodatnih informacija o površini zahvaćenoj požarom ni mogućoj šteti.

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