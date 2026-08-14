VIDEO IZBIO NOVI POŽAR Gori kraj Žerave i Ninskih Stanova

Požar otvorenog prostora izbio je na području između Ninskih Stanova i Žerave, zbog čega su na teren upućene raspoložive vatrogasne snage.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... VIDEO Požar kod Zadra | Video: čitatelj/24sata

U gašenje su uključene zemaljske ekipe, a zbog širenja vatre angažiran je i Air Tractor koji pomaže vatrogascima iz zraka.

– U tijeku je gašenje, a u pomoć je stigao i Air Tractor – potvrdio je županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić za Zadarski list.

Vatrogasci nastoje staviti požarište pod nadzor i spriječiti daljnje širenje vatre. Zasad nema dodatnih informacija o površini zahvaćenoj požarom ni mogućoj šteti.