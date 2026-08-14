U gašenje su uključene zemaljske ekipe, a zbog širenja vatre angažiran je i Air Tractor koji pomaže vatrogascima iz zraka.
BUKTINJA U ZADARSKOJ ŽUPANIJI
VIDEO IZBIO NOVI POŽAR Gori kraj Žerave i Ninskih Stanova
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Požar otvorenog prostora izbio je na području između Ninskih Stanova i Žerave, zbog čega su na teren upućene raspoložive vatrogasne snage.
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U gašenje su uključene zemaljske ekipe, a zbog širenja vatre angažiran je i Air Tractor koji pomaže vatrogascima iz zraka.
– U tijeku je gašenje, a u pomoć je stigao i Air Tractor – potvrdio je županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić za Zadarski list.
Vatrogasci nastoje staviti požarište pod nadzor i spriječiti daljnje širenje vatre. Zasad nema dodatnih informacija o površini zahvaćenoj požarom ni mogućoj šteti.
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