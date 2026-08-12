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POZVANA I POLICIJA

VIDEO Izbio požar na A3 u blizini Lučkog, vatrogasci na terenu...

Piše Julia Očić,
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VIDEO Izbio požar na A3 u blizini Lučkog, vatrogasci na terenu...
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Foto: JVP Zagreb
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Iz JVP Zagreb javili su nam kako je riječ o požaru trave na otvorenom prostoru

Uz autocestu A3 u blizini naplatnih kućica Lučko izbio je požar, javljaju nam naši čitatelji. Informaciju su nam potvrdili i iz Javne vatrogasne postrojbe Zagreb, gdje su nam javili kako su dojavu o požaru zaprimili u 14:13 te kako je riječ o požaru trave na otvorenom prostoru. Gori s obje strane autoceste.

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Požar u blizini Zagreba VIDEO
Požar u blizini Zagreba | Video: Čitatelj 24sata
Foto: JVP Zagreb

Gašenje je u tijeku, a površina požara je 200 x 50 m. Na mjesto događaja pozvana je i policija.

Foto: JVP Zagreb

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