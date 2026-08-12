Iz JVP Zagreb javili su nam kako je riječ o požaru trave na otvorenom prostoru
POZVANA I POLICIJA
VIDEO Izbio požar na A3 u blizini Lučkog, vatrogasci na terenu...
Čitanje članka: < 1 min
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Uz autocestu A3 u blizini naplatnih kućica Lučko izbio je požar, javljaju nam naši čitatelji. Informaciju su nam potvrdili i iz Javne vatrogasne postrojbe Zagreb, gdje su nam javili kako su dojavu o požaru zaprimili u 14:13 te kako je riječ o požaru trave na otvorenom prostoru. Gori s obje strane autoceste.
Pokretanje videa...
Gašenje je u tijeku, a površina požara je 200 x 50 m. Na mjesto događaja pozvana je i policija.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku