GUSTI DIM UZNEMIRIO GRAĐANE
VIDEO Izbio požar u dvorištu virovitičke tvornice: 'Zapalila se plastika, smrad se širi gradom'
Čitanje članka: < 1 min
Izbio je požar u dvorištu jedne tvrtke u Virovitici u subotu poslijepodne, javljaju nam naši čitatelji. Prema neslužbenim informacijama, požar je zahvatio veće količine plastike pohranjenje na otvorenom prostoru unutar kruga tvrtke. Gusti crni dim uzdiže se visoko u zrak te je vidljiv i iz okolnih naselja, što je izazvalo zabrinutost među stanovnicima.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- Osjeća se smrad izgorjele plastike u zraku, a vidite i na snimci koliko je to gusti dim. Na terenu su i vatrogasci, ali ne znamo kakva je trenutno situacija - ispričao nam je čitatelj.
Kontaktirali smo JVP Viroviticu, no službeni odgovor nismo dobili.
