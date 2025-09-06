VIDEO Izbio požar u dvorištu virovitičke tvornice: 'Zapalila se plastika, smrad se širi gradom'

Obavijesti

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

Kontaktirali smo JVP Viroviticu, no službeni odgovor nismo dobili

Izbio je požar u dvorištu jedne tvrtke u Virovitici u subotu poslijepodne, javljaju nam naši čitatelji. Prema neslužbenim informacijama, požar je zahvatio veće količine plastike pohranjenje na otvorenom prostoru unutar kruga tvrtke. Gusti crni dim uzdiže se visoko u zrak te je vidljiv i iz okolnih naselja, što je izazvalo zabrinutost među stanovnicima.

- Osjeća se smrad izgorjele plastike u zraku, a vidite i na snimci koliko je to gusti dim. Na terenu su i vatrogasci, ali ne znamo kakva je trenutno situacija - ispričao nam je čitatelj.

Kontaktirali smo JVP Viroviticu, no službeni odgovor nismo dobili.

