Obavijesti

News

Komentari 0
SLIJEDI OČEVID

U požaru u Maksimiru izgorio krevet, žena (70) u bolnici

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
U požaru u Maksimiru izgorio krevet, žena (70) u bolnici
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Materijalnu štetu nisu utvrdili, a policija će danas obaviti očevid

U petak oko 16:45 u Ulici Pavla Štosa u Zagrebu izbio je požar u stanu koji je vlasništvo žene (70). Tijekom požara je izgorio krevet, a na teren su izašli vatrogasci i hitna pomoć, piše zagrebačka policija.

DRAMA U SASSENBERGU Policija pucala na Hrvata u Njemačkoj: Prijetio im nožem
Policija pucala na Hrvata u Njemačkoj: Prijetio im nožem

Vatrogasci su ugasili požar, a vlasnici stana medicinsku pomoć pružili su u Klinici za traumatologiju. Utvrdili su da je zadobila opekline i teško je ozlijeđena.

NA NARODNOM TRGU FOTO Makljaža u centru Pule: Zbog skele šest ozlijeđenih
FOTO Makljaža u centru Pule: Zbog skele šest ozlijeđenih

Materijalnu štetu nisu utvrdili, a policija će danas obaviti očevid.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Užas na istoku Hrvatske. Dječak (13) pokušao je silovati majku svog prijatelja: 'Izvadio je nož'
HOROR U SLAVONIJI

Užas na istoku Hrvatske. Dječak (13) pokušao je silovati majku svog prijatelja: 'Izvadio je nož'

Neće biti procesuiran jer nema 14 godina i ne može kazneno odgovarati
Napravila glupost u Dubaiju, dobila je doživotan zatvor! Mama je sad pokušava izvući
NEVJEROJATNO

Napravila glupost u Dubaiju, dobila je doživotan zatvor! Mama je sad pokušava izvući

U Emiratima su doživotne kazne rezervirane za kaznena djela poput trgovine i posjedovanja droge, ubojstva ili pokušaja ubojstva, trgovine ljudima i aktivnosti povezane s terorizmom
VIDEO Lažni policajci u Zagrebu oteli ženi čak 20.000 eura, kod auta su ih dočekali specijalci!
PALA BANDA

VIDEO Lažni policajci u Zagrebu oteli ženi čak 20.000 eura, kod auta su ih dočekali specijalci!

Zasad su uhićena tri prevaranta, a za četvrtim tragaju. Osim novca, zaplijenili su im, više mobitela, odjeću, policijske značke nalik na prave, ali i pištolj te drogu i opremu za preprodaju konoplje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025