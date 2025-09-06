Materijalnu štetu nisu utvrdili, a policija će danas obaviti očevid
U požaru u Maksimiru izgorio krevet, žena (70) u bolnici
U petak oko 16:45 u Ulici Pavla Štosa u Zagrebu izbio je požar u stanu koji je vlasništvo žene (70). Tijekom požara je izgorio krevet, a na teren su izašli vatrogasci i hitna pomoć, piše zagrebačka policija.
Vatrogasci su ugasili požar, a vlasnici stana medicinsku pomoć pružili su u Klinici za traumatologiju. Utvrdili su da je zadobila opekline i teško je ozlijeđena.
Materijalnu štetu nisu utvrdili, a policija će danas obaviti očevid.
