LJETNA ZABAVA NA VIRU

VIDEO 'Izdala' ih skakaonica: Oduševili skokovima s Jette, a na putu s Vira ostali su u kvaru

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 2 min
6
Vir: U nedostatku skakaonice, parkirali auto uz more i skakali s njega | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Dečki su prošli vikend napravili pravi ljetni spektakl na rivi bez ikakvog plana i organizacije. Iako u garaži ima novi Audi, vlasnik Jan kaže 'Audi stoji, Jetta vozi'

Nas troje dugogodišnjih prijatelja odlučili smo za vikend otići iz Ivanić Grada do Vira na kupanje. U subotu smo prošli rivom, shvatili da nema skakaonice, pa smo parkirali moju VW Jettu iz 1987. godine i skakali s nje, započinje priču 22-godišnji Jan koji je s prijateljima zbog improvizirane skakaonice bio viralna senzacija proteklog vikenda.

Oduševili su ljude na internetu, ali i one koji su se našli na rivi u trenutku skakanja.

- Ljudi su se brzo okupili, a bilo je i turista koji su htjeli s nama skakati. Naravno da smo rekli da mogu pa smo svi skupa skakali s auta oko 20 minuta - smije se Jan koji nije očekivao da će jedna spontana odluka rezultirati takvim interesom javnosti.

Vir: U nedostatku skakaonice, parkirali auto uz more i skakali s njega | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

 - Stvarno nismo očekivali takvu reakciju. Mi smo samo došli na vikend na more - govori nam. Bio je to pravi ljetni spektakl, bez ikakvog plana, bez organizacije, čista zabava iz mladenačkog hira koju su i mnogi zabilježili mobitelima.

Problemi s autom na povratku

Kako su spontanjo organizirali skakanje s auta, tako su se spontano vratili u Ivanić Grad. Njihova Jetta ih je 'ostavila' kod Gline.

- Na žalost ostavila nas je negdje kod Gline, otišao je most na autu. Srećom, po nas je došao prijatelj iz Ivanića i dovezao nas doma -  govori nam pa odmah dodaje kako je već sve dogovoreno za popravak.

Foto: Čitatelj 24sata

- Već je na popravku i most nije otišao zbog skakanja - napominje Jan koji, iako je vlasnik Zastave 750, ali i Audija iz 2021.godine na more je odlučio s Jettom koja je hit gdje god se pojavi. Gdje god stanu, netko priđe, pita nešto i fotografira automobil.

-  Kupio sam je prije dvije godine za dvije tisuće eura i ne štedim je. Audi stoji, a Jetta vozi - smije se Jan, kojem je ova stara ljepotica draža opcija od modernog. I ovo nije prvi put da su zaglavili s njom, no uspomene su ono što ostaje.

- Bili smo na Platku prošle godine. Ostali smo bez struje u autu, zagrebli smo u snijegu tri sata. Tko zna koliko bi ostali gore da nije došao džip i izvukao nas - prisjeća se Jan koji ne gleda kilometre, ni stanje, ni trošak. Važno mu je da vozi i da ih, kako kaže, baš ne ostavi usred ničega.

Foto: Čitatelj 24sata

Na pitanje hoće li ponovo s Jettom na putovanje, bez razmišljanja odgovara.

- Naravno da hoću. Već se planira naredno putovanje - smije se Jan koji Jettu ne planira prodati.

