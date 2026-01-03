VIDEO Izgorio auto u Brezovici

Na Brezovičkoj cesti u subotu oko 13.20 sati zapalio se auto, a vatra ga je cijelog zahvatila. Na mjesto nesreće, osim JVP-a Grada Zagreba, stigao je i DVD Botinec s dva vatrogasna vozila, javio nam je zapovjednik JVP-a Grada Zagreba, Siniša Jembrih.

Foto: Čitatelj 24sata

- Automobil se kretao iz Botinca prema Brezovici i odjednom se zapalio. Dok su vatrogasci došli, cijeli auto je izgorio. Promet je bio obustavljen u oba smjera - rekao nam je čitatelj.

Foto: Čitatelj 24sata

Foto: Čitatelj 24sata

Gašenje je trajalo sve dok nije izgorio plin iz spremnika.

