NA TERENU JE BIO I DVD BOTINEC
VIDEO Izgorio auto u Brezovici
Na Brezovičkoj cesti u subotu oko 13.20 sati zapalio se auto, a vatra ga je cijelog zahvatila. Na mjesto nesreće, osim JVP-a Grada Zagreba, stigao je i DVD Botinec s dva vatrogasna vozila, javio nam je zapovjednik JVP-a Grada Zagreba, Siniša Jembrih.
- Automobil se kretao iz Botinca prema Brezovici i odjednom se zapalio. Dok su vatrogasci došli, cijeli auto je izgorio. Promet je bio obustavljen u oba smjera - rekao nam je čitatelj.
Gašenje je trajalo sve dok nije izgorio plin iz spremnika.
