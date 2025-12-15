Obavijesti

VIDEO Izgorjeli kontejneri na Savskoj: 'Bilo je blizu zgrada'

Piše Veronika Miloševski,
Foto: Čitatelj 24sata

Ulaskom u dućan, u skladištu su uočili toaletni papir koji je gorio. Pogasili su ga, iznijeli i pregledali prostor

Buknuo je požar na tri kontejnera u Savskoj ulici, potvrdili su nam zagrebački vatrogasci. Do požara je došlo u ponedjeljak nešto prije tri sata ujutro. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Gorjeli kontejneri u Zagrebu 00:45
Gorjeli kontejneri u Zagrebu | Video: čitatelj/24sata

Riječ je o požaru tri kontejnera. Jedan je bio za bio otpad, drugi za papir dok se za treći ne zna. Vatrogasci su odmicanjem kontejnera uvidjeli smo opasnost od mogućnosti proširenja požara na unutrašnjost dućana. Ulaskom u dućan, u skladištu su uočili toaletni papir koji je gorio. Pogasili su ga, iznijeli i pregledali prostor. Daljnje opasnosti nema.

Foto: Čitatelj 24sata

- Gorili su kontejneri na Savskoj cesti na križanju Savske i Prisavlja, a u neposrednoj blizini stambenih zgrada, osobnih automobila i trgovine. Potencijalno veliku tragediju spriječila je intervencija zagrebačkih vatrogasaca koji su osigurali siguran nastavak noći za stanare okolnih zgrada. Na teren je izašla i policija, a tragovi požara vidljivi su i dalje - rekao nam je čitatelj koji je snimio požar.

