VIDEO Izraelci ponovo napali Iran: Eksplozija u Teheranu

Izraelske obrambene snage (IDF) izvele su novi val napada na iranski glavni grad Teheran, piše CNN.

- Prvi put od početka operacije 'Rika lava': Izraelske obrambene snage (IDF) napadaju ciljeve iranskog terorističkog režima u srcu Teherana - navodi se u izjavi, dan nakon što je u zajedničkim napadima sa SAD-om ubijen iranski vrhovni vođa.

- Tijekom proteklog dana, izraelske zračne snage izvele su velike napade kako bi uspostavile zračnu nadmoć i utrle put prema Teheranu - stoji u izjavi

Izvješća iz Teherana govore da je u nedjelju ujutro bilo eksplozija u više dijelova grada. Slike objavljene na društvenim mrežama prikazuju velike oblake gustog dima koji se uzdižu iz nekoliko dijelova Teherana.