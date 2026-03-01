Obavijesti

STRAŠNE SNIMKE

VIDEO Izraelci ponovo napali Iran: Eksplozija u Teheranu

Piše Veronika Miloševski,
VIDEO Izraelci ponovo napali Iran: Eksplozija u Teheranu
Foto: twitter

Slike objavljene na društvenim mrežama prikazuju velike oblake gustog dima koji se uzdižu iz nekoliko dijelova Teherana

Izraelske obrambene snage (IDF) izvele su novi val napada na iranski glavni grad Teheran, piše CNN.

- Prvi put od početka operacije 'Rika lava': Izraelske obrambene snage (IDF) napadaju ciljeve iranskog terorističkog režima u srcu Teherana - navodi se u izjavi, dan nakon što je u zajedničkim napadima sa SAD-om ubijen iranski vrhovni vođa.

- Tijekom proteklog dana, izraelske zračne snage izvele su velike napade kako bi uspostavile zračnu nadmoć i utrle put prema Teheranu - stoji u izjavi

Izvješća iz Teherana govore da je u nedjelju ujutro bilo eksplozija u više dijelova grada. Slike objavljene na društvenim mrežama prikazuju velike oblake gustog dima koji se uzdižu iz nekoliko dijelova Teherana.

