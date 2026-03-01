Obavijesti

News

Komentari 11
STRAVA

VIDEO Izraelska vojska objavila snimku napada na Teheran!

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Izraelska vojska objavila snimku napada na Teheran!
Foto: IDF

Na snimci se vidi kako su dvije zgrade u iranskoj prijestolnici uništene u napadima..

Admiral

IDF OBJAVIO snimku zračnog napada na "stožer iranskog terorističkog režima" u Teheranu prije kratkog vremena.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na snimci se vidi kako su dvije zgrade u iranskoj prijestolnici uništene u napadima. Ranije je vojska priopćila da provodi val opsežnih napada na "ciljeve iranskog terorističkog režima u srcu Teherana".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
Trump: 'Ali Hamnei je mrtav!' Iran napao najluksuzniji hotel
IZ MINUTE U MINUTU:

Trump: 'Ali Hamnei je mrtav!' Iran napao najluksuzniji hotel

Izraelski ministar obrane Israel Katz rekao je da su u koordinaciji s Amerikom pokrenuti preventivni napad na vojne ciljeve u centru Teherana kako bi se neutralizirale prijetnje prema njegovoj zemlji. Iran je uzvratio
Trump: Hamnei, jedan od najgorih ljudi u povijesti, je mrtav. Iranci, vratite si državu!
ŠAH MAT?

Trump: Hamnei, jedan od najgorih ljudi u povijesti, je mrtav. Iranci, vratite si državu!

Čujemo da se mnogi pripadnici njihove IRGC (Korpus čuvara islamske revolucije), vojske te drugih sigurnosnih i policijskih snaga više ne žele boriti i traže imunitet od nas
Ogromna eksplozija u Teheranu! Šire se prve snimke. Iran prijeti povijesnom odmazdom...
RAT NA BLISKOM ISTOKU

Ogromna eksplozija u Teheranu! Šire se prve snimke. Iran prijeti povijesnom odmazdom...

Na iranskim ulicama ljudi su tugovali, ali i slavili. Proglašeno je 40 dana žalosti zbog smrti ajatolaha, a Revolucionarna garda najavila je žestok odgovor. Trump je upozorio Irance: NEMOJTE IĆI U ODMAZDU

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026