Na snimci se vidi kako su dvije zgrade u iranskoj prijestolnici uništene u napadima..
STRAVA
VIDEO Izraelska vojska objavila snimku napada na Teheran!
Čitanje članka: < 1 min
IDF OBJAVIO snimku zračnog napada na "stožer iranskog terorističkog režima" u Teheranu prije kratkog vremena.
POGLEDAJTE VIDEO:
Na snimci se vidi kako su dvije zgrade u iranskoj prijestolnici uništene u napadima. Ranije je vojska priopćila da provodi val opsežnih napada na "ciljeve iranskog terorističkog režima u srcu Teherana".
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+