Roza Malovec (90) iz Mihanović Dola više od pola stoljeća svog života posvetila mjerenju vodostaja i temperature rijeke Sutle na Mjernoj stanici u Zelenjaku.

Po kiši, suncu ili snijegu

Prikupljene podatke redovno je slala Državnom hidrometeorološkom zavodu.

- Od kad sam prihvatila taj posao svaki dan odlazila sam do mjerne stanice bez obzira je l’ sunce, kiša ili snijeg. Nikad nije ostalo da vodostaj i temperatura nisu izmjereni. Sve sam to uredno zapisivala u dnevnik i slala podatke u Zagreb. Kad su vodostaji bili visoki išla sam i po dva tri puta - počinje svoju priču baka Roza.

Nikad nije bilo problema

Dolaskom na rijeku prvo bi izmjerila vodostaj. U samoj stanici je termometar koji se baci u rijeku i tako očita njezina temperatura i potom sve evidentira u spomenuti dnevnik.

Visinu vodostaja javljali su u bazu uz pomoć akumulatorske radio-stanice, a dnevnike koje je uredno svakoga dana vodila, slala bi u Zagreb svakoga mjeseca. Iz Zavoda su joj poslali kuverte i marke, kako bi im dokumentaciju mogla poslati.

- Ako nešto ne valja, onda se oni jave, ali nikada nije bilo problema - nastavlja Roza.

U posljednje vrijeme vodostaji, priča nam, nisu više toliko veliki kao prije.

- Ako voda i dođe, brzo se povuče. Ne znam je l’ se promijenilo vrijeme - napominje ova simpatična starica.

Dobila posao nakon velike poplave

No ono što je drugačije u odnosu na prethodne godine jest sam izgled rijeke Sutle.

- Kad su sagradili mjernu stanicu bilo je puno poplava. Malo-malo pa je voda bila vani. Bila je sve do pruge. Već par godina nema takve velike vode - kaže baka Roza.

Osim što je prijašnjih godina Sutla bila puno dublja, nastavlja, nekada je bila i bistra, a na njoj se pralo rublje.

Odavno to nije tako. Baka Roza mjerenjem se počela baviti sredinom šezdesetih godina, nakon što je poslije velike poplave 1964. Hidrometeorološki zavod izgradio mjernu stanicu, a njezina kuća je najbliže pa su joj ponudili suradnju.

Prvo sam dobivala 200 kuna, kome da se žalim?

- Pitali su me mogu li ja to raditi i jesam li pismena. Pa toliko znam napisati, iako nisam školovana i imam četiri razrede škole. Išla sam s jednim radnikom na Sutlu i onda mi je pokazao što trebam raditi. Ja sam to zapamtila - ispričala je baka Roza.

I tako je preuzela mjerenje za koje je primala naknadu, iako u šali kaže da bi zbog staža “morala dobiti neku penziju”.

- Mala je to naknada bila. Prvo sam dobivala po 200 kuna, a kasnije je to naraslo na 300 kuna. Nisam se žalila! Kome? Meni je i to dobro došlo - nastavlja baka Roza koja je život provela kao domaćica.

Ne znam plivati, ali vodostaj je bio izmjeren svaki dan

Iako je bilo onih koji su se smijali i govorili kako oni to za te novce taj posao ne bi radili, na njih se nije osvrtala.

Nikada nije ni pomislila odustati od svega. A bilo je, prisjeća se, teških dana.

Lako je dok je vrijeme lijepo, no najteže je bilo zimi posebno kad bi zapadao snijeg. Tada bi uzela lopatu i od pruge prema jarku ‘odmetala’ snijeg kako bi si pročistila put, jer trebalo je doći do rijeke. Ceste se klonila zbog automobila.

Priznaje, svaki put kad je bilo loše vrijeme nije joj bilo svejedno, ali išla je odraditi obvezu koje se prihvatila. Po kiši i snijegu bojala se da ne upadne u vodu, jer plivati ne zna. No u dugom stažu mjeriteljstva doživjela je i takvu nezgodu.

Pala sam jedanput, jedva sam se izvukla

- Pala sam jednom. Srećom voda tada nije bila duboka, jer da je, utopila bih se. Jedva sam se izvukla. Ak’ je sila kažu ljudi ‘držiš se zubima za zrak’. Primila sam se za granje i izvukla. Srećom nije bilo jako zima - ispričala nam je baka Roza.

Do mjerne stanice često je išla po pruzi, kojom vlakovi ne voze još od Domovinskog rata, a uvjerena je da više ni neće.

Prilaz rijeci ranijih godina bio je zapušten, no sada je tu uređeno šetalište.

Posljednjih godinu dana ovaj posao preuzeo je njezin sin.

S ponosom ističe kako joj nikada nitko nije imao prigovor na njezin rad.

- Kad je sin preuzeo i potpisao ugovor glavna šefica pohvalila me da sam najbolji motritelj - s ponosom zaključuje baka Roza Malovec svoju priču.