MAGNITUDE 5,4 PO RICHTERU

VIDEO Jak potres zatresao je Tursku! Ljudi bježali na ulice: Osjetili ga i u Siriji i Libanonu

Na stranici EMSC javili su se korisnici iz Sirije, Libanona i Cipra koji tvrde kako se potres osjetio i kod njih...

Snažan potres magnitude 5,4 po Richteru pogodio je u srijedu ujutro Tursku, epicentar je bio 20-ak kilometara od grada Malatye, prema podacima EMSC-a...

"Vrlo jak potres", "Baš je bilo dosta strašno", "Svi su pobjegli iz kuće, baš je jako zatreslo", "Potres me probudio. Jako neugodno iskustvo", "Još mi je muka od onog potresa iz 2023." pišu oni koji su potres osjetili...

- Sve nadležne službe su u stanju visoke pripravnosti i na terenu - poručio je u objavi turski ministar unutarnjih poslova Mustafa Çiftçi.

Za sad nema informacija o urušavanjima građevina.

Pojavile su se i brojne snimke na društvenim mrežama. Ljudi su u panici izašli na ulice..

Ovo područje bilo je pogođeno snažnim potresima 2023. godine. U regiji Malatya tad je poginulo 1393 ljudi, taj niz potresa u Turskoj odnio je više od 53.000 života...

