VIDEO Jazavac zapeo u ogradi, spasili ga vatrogasci: 'Bome je glasno režao, ali uspjeli smo'

Gledajte '240 sekundi' 24sata: 'Jean-Michel me zvao, uvijek je govorio da su Hrvati dobri ljudi' Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Jean-Michel me je zvao kada je bio u Hrvatskoj u Domovinskom ratu, čuli smo se telefonom, uvijek je govorio da su Hrvati dobri ljudi i bio je u pravu, rekla je njegova majka Lyliane Forunier zahvalivši Vladi i ministru Tomi Medvedu koji je najavio nastavak potrage za 1740 nestalih. Od studenog skaču cijene struje. Počelo suđenje bivšoj ravnateljici NSK za peglanje službene kartice. Uragan Melissa sije kaos.

