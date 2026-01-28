Obavijesti

GUŽVA NA BRANIMIROVOJ

VIDEO Jedan čovjek ozlijeđen u sudaru dva auta u Zagrebu

Piše Marta Divjak,
VIDEO Jedan čovjek ozlijeđen u sudaru dva auta u Zagrebu
Ozlijeđenom čovjeku liječnička je pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. U tijeku su očevid i kriminalističko istraživanje, potvrdili su nam iz policije.

Jedan je čovjek ozlijeđen nakon sudara dva automobila na raskrižju Branimirove i Južne ulice u Zagrebu. Od policije doznajemo da su dojavu zaprimili u srijedu oko 11.30 sati. Na mjesto nesreće izašla je i Hitna pomoć koja je ozlijeđenog prevezla u bolnicu.

- Ozlijeđenom čovjeku liječnička je pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. U tijeku su očevid i kriminalističko istraživanje - potvrdili su nam iz policije.

