VIDEO Jedan čovjek ozlijeđen u sudaru dva auta u Zagrebu

Jedan je čovjek ozlijeđen nakon sudara dva automobila na raskrižju Branimirove i Južne ulice u Zagrebu. Od policije doznajemo da su dojavu zaprimili u srijedu oko 11.30 sati. Na mjesto nesreće izašla je i Hitna pomoć koja je ozlijeđenog prevezla u bolnicu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:05 Prometna nesreća u Zagrebu | Video: 24sata Video

- Ozlijeđenom čovjeku liječnička je pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. U tijeku su očevid i kriminalističko istraživanje - potvrdili su nam iz policije.